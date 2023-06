ARD-Quizmaster pikiert: Kandidatin macht Witze über ihn

Das hat ARD-Quizmaster und Sportjournalist Alexander Bommes wohl so auch noch nicht erlebt. Schließlich ist eigentlich er für die Witze in seiner Show „Gefragt – Gejagt“ zuständig. Doch am Montag (19. Juni 2023) drehte Annegret Schenkel, die als Jägerin in der ARD-Quizsendung fungierte, den Spieß um. Was war geschehen?

Zu Beginn war alles noch ganz normal bei „Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes scherzte mit den Kandidaten, stellte Annegret Schenkel als die Frau vor, die als Schulkind Ärger wegen „ihrer vorlauten Antworten“ bekommen habe.

Top-Gun-Witze in ARD-Quizsendung

Das schien sich die Jägerin wohl nicht gefallen lassen zu wollen und schoss gleich bei der ersten, sich ihr bietenden Gelegenheit zurück. So fragte Bommes, welcher Kinofilm denn im Jahre 2022 am erfolgreichsten gewesen sei. „Top Gun: Maverick“, „Avatar: The Way of Water“ oder „Phantastische Tierwesen 3“. Als Alex Bommes daraufhin erzählte, dass er nur den zweiten Teil von „Top Gun“ gesehen habe, sah Schenkel ihre Chance gekommen.

„Dachte ich mir“, lachte die Jägerin. Woraufhin der Moderator sie verdutzt anschaute und fragte: „Wieso dachten Sie sich das?“ „Passt“, antwortete die Jägerin daraufhin nur knapp. Und Bommes? Der lachte kurz pikiert und witzelte: „Ja, danke. Weil ich aussehe wie ein starker Kampfjet-Pilot?“

Mehr Nachrichten:

„Ganz genau deswegen“, grinste die TV-Kandidatin daraufhin. Ja, wenn man genau hinsieht, die Ähnlichkeit zwischen Alex Bommes und Tom Cruise ist wirklich verblüffend. Richtige Antwort war übrigens nicht „Top Gun“, sondern „Avatar: The Way of Water“. Helfen sollten ihr die Witze aber nicht. Am Ende mussten sich die Jäger den Gejagten geschlagen geben. Dass das an den Scherzen gegenüber Alexander ‚Maverick‘ Bommes lag, glauben wir an dieser Stelle aber nicht. „Was ist das denn für eine Taktik?“, die „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer sind fassungslos. Kann das wirklich in der ARD passiert sei?