ARD baut „Gefragt – Gejagt“ um: Für eine ganz besondere Sendung

Ein Abend voller Spannung, Wissen und tiefen Emotionen steht bevor. Das große ARD-Primetime-Special von „Gefragt – Gejagt“ am 20. Juli wird nicht nur ein Feuerwerk an klugen Köpfen und Promi-Power, sondern auch eine herzliche Hommage an Klaus Otto Nagorsnik.

Der geliebte „Bibliothekar“ und langjährige Jäger der Show verstarb überraschend im April dieses Jahres.

„Gefragt – Gejagt“: Ein letztes Adieu auf der ARD-Quizbühne

In diesem besonderen Special ehrt die ARD Klaus Otto Nagorsnik. „In Gedenken an ihren Mitstreiter“, so heißt es vom Sender, treten alle Jägerinnen und Jäger an diesem Abend auf. Das gesamte Team der beliebten Quizshow plant, sich in der Sendung von Nagorsnik zu verabschieden und seinem Andenken zu ehren. Für den guten Zweck wagen sich 16 prominente Persönlichkeiten an das Quizpult.

Diese Stars machen mit: Jasna Fritzi Bauer, Wotan Wilke Möhring, Karin Hanczewski, Felix Klare, Diana Staehly, Pascal Hens, Barbara Becker, Ella Endlich, Aline Abboud, Steffen Hallaschka, Jeannine Michaelsen, Sasha, Negah Amiri, Eugene Boateng, Tan Caglar und Michael Kessler. Sie alle stellen sich der Herausforderung, gegen die klugen Köpfe der Jäger anzutreten, um möglichst viel Geld für wohltätige Zwecke zu erspielen.

Moderiert von Alexander Bommes, verspricht das Special nicht nur Unterhaltung, sondern auch emotionale Momente, wenn das Team von „Gefragt – Gejagt“ gemeinsam mit den Zuschauern an einen geschätzten Kollegen und Freund erinnert. Wie üblich bei den Charity-Ausgaben, geht es für die Promis nicht um persönlichen Gewinn. Stattdessen spenden die Teilnehmer das erspielte Geld.

Fans können neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ von Montag bis Freitag, jeweils um 18 Uhr in der ARD erleben.