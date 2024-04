„Gefragt-Gejagt“-Jäger Klaus Otto Nagorsnik tot: Kollegen trauern – „Komm zurück, Großer“

Die Kult-Sendung „Gefragt – Gejagt“ begeistert seit Jahren Quiz-Fans im deutschen Fernsehen. Gestern (24. April) dann die traurige Nachricht: Jäger Klaus Otto Nagorsnik ist überraschend im Alter von 68 Jahren verstorben. Die Nachricht erfüllt das ARD-Team und seine Angehörigen mit tiefem Entsetzen und großer Trauer. Nun nimmt ein Kollege vom Rate-Genie Abschied.

ARD-Kollege hinterlässt mitfühlende Nachricht

ARD trauert um einen der bekanntesten Jäger der Quizshow „Gefragt – Gejagt.“ Der unerwartete Tod von Klaus Otto Nagorsnik hinterlässt eine Lücke bei der beliebten Vorabendsendung. Mit seinem Wissen und seiner charmanten Art begeisterte Nagorsnik seit 2016 das Publikum.

Nach etlichen Nachrichten der Anteilnahme vom Sender selbst sowie von Moderator Alexander Bommes richtet auch Jäger-Kollege Sebastian Jacoby via Instagram einen Abschiedsgruß an seinen einstigen Mitstreiter: „Kleine Seele, schweifende, zärtliche, Gast und Gefährtin des Leibes, wohin wirst du nun entschwinden? Komm zurück, Großer! Dein Stuhl ist leer! Wir vermissen Dich!“ Dazu teilt Jacoby ein Bild, auf dem die beiden lächelnd in die Kamera schauen.

Einem größeren Fernsehpublikum wurde Jacoby im April 2012 als Sieger der ZDF-Quizshow „Der Super-Champion“ bekannt. Seit 2013 tritt er als „Jäger“ in der Sendung „Gefragt – Gejagt“ auf.

Auch in den Kommentaren finden sich Fans, die Jacoby und den Angehörigen Nagorsniks ihr Beileid und Mitgefühl ausdrücken: „Schock des Tages. Mein Beileid für das ganze Team“ oder „Diese Worte sind so schön – und doch ist es so unendlich traurig, dass sie überhaupt nötig sind“ sind nur einige der anteilnehmenden Reaktionen.

+++Trauer bei „Gefragt – Gejagt“ (ARD): Klaus Otto Nagorsnik ist tot+++

Ursprünglich aus dem Münsterland stammend, arbeitete Klaus Otto Nagorsnik bis zu seinem Ruhestand als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster und setzte sich leidenschaftlich für das Lesen ein. Er war ein begeisterter Quizspieler und gewann zahlreiche Titel bei Quizmeisterschaften. Die bereits vorproduzierten Folgen der neuen Staffel von „Gefragt-Gejagt“ mit dem ARD-Star werden im Gedenken an ihn ab 13. Mai 2024 im Ersten zu sehen sein.