„Gefragt – Gejagt“: Smalltalk geht nach hinten los – Bommes entschuldigt sich

In der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ ist Moderator Alexander Bommes normalerweise der König des Schlagabtauschs – doch diesmal sorgte ein misslungener Smalltalk für Stirnrunzeln.

Während die Kandidaten sich auf knifflige Fragen vorbereiteten, wollte Bommes die Stimmung mit einer lockeren Plauderei über die Serie „WaPo Elbe“ aufheitern. Doch der Versuch ging nach hinten los…

„Gefragt – Gejagt“: Plötzlich herrscht peinliche Stille im ARD-Studio

Als er den Jäger Manuel Hobiger fragte, ob er die Serie schaue, antwortete dieser trocken, dass er lieber „Gefragt – Gejagt“ sehe. „Auch, wenn Sie selbst dran sind?“, hakt Bommes verwundert nach, woraufhin der Jäger trocken antwortet: „Das geht schon“. Statt das Thema zu wechseln, bohrte Bommes weiter, was die Situation zunehmend unangenehmer machte.

+++ „Gefragt – Gejagt“: ARD macht traurige Nachricht offiziell +++

Hobiger erinnerte sich an einen „witzigen“ Moment, den er erlebte, als er eine alte „Gefragt – Gejagt“-Folge sah, in der er selbst als Jäger auftrat. Während er die Sendung schaute, kam ihm ein Witz in den Sinn, den er hätte machen sollen. Kurz darauf erzählte sein TV-Ich genau diesen Witz, den Hobiger jedoch komplett vergessen hatte. Statt Gelächter herrschte im ARD-Studio jedoch bedrückende Stille.

Die Sekunden der Stille danach fühlten sich wie eine Ewigkeit an, sowohl für das Studiopublikum als auch für die Zuschauer zu Hause. Kandidatin Katja stand ratlos da, während Bommes, der selbst überrascht schien, souverän die Kurve kratzte und sich entschuldigte: „Manchmal verplaudern wir uns.“ Es scheint, als ob bei dieser Quizshow nicht nur die Fragen für Spannung sorgen!

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.