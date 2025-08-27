ARD verschiebt „Gefragt – Gejagt“ – Alexander Bommes verkündet es

Aktuell befinden sich Alexander Bommes und seine Jäger noch in der Sommerpause, doch schon bald kehrt der Moderator mit neuem Fachwissen für die beliebte ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ zurück. Auch „Wer weiß denn sowas?“ meldet sich mit Moderator Kai Pflaume für das Herbst-Programm zurück.

Während am Konzept beider Sendungen nichts geändert wird, sorgt die ARD nun für eine entscheidende Neuerung beim Sendeplatz . Die Änderungen werden Fans der abendlichen Quizformate sofort bemerken.

ARD stellt Programm um

Bisher teilten sich die beiden Quiz-Sendungen den 18-Uhr-Sendeplatz und liefen im Wechsel. Ab Oktober wird das Programm in der ARD allerdings umgeschmissen. Dann verschiebt der Sender „Gefragt – Gejagt“ auf einen früheren Slot um 17.10 Uhr. Direkt im Anschluss übernimmt Kai Pflaume mit „Wer weiß denn sowas?“ um 18 Uhr.

Bis zum 10. Oktober bleibt „Gefragt – Gejagt“ noch auf dem alten Sendeplatz, ab dem 13. Oktober gilt die neue Programmierung. Damit laufen die beiden Quizformate künftig nicht mehr abwechselnd, sondern direkt hintereinander. Das bedeutet für die Zuschauer konkret: Doppelter Rätselspaß.

ARD erklärt Entscheidung

„Nach zehn erfolgreichen Quizjahren im Ersten entsteht mit dieser Programmierung eine klassische ‚Win-Win‘-Situation – mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer“, erklärt Bommes zu dem neuen Quiz-Doppel in einer Mitteilung des Senders.

Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD-Vorabend, ergänzt: „Wir freuen uns auf doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action – mit den zusätzlichen Folgen von ‚Gefragt – Gejagt.‘“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ gibt es zusätzlich eine Veränderung in der Besetzung. Elton verabschiedete sich im April als Teamkapitän. Wer den Platz neben seinem Teamkollegen Bernhard Hoëcker künftig übernehmen wird, ist bislang noch offen.