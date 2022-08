ARD: Frank Plasberg steigt bei „Hart aber fair“ aus – Zuschauer werden deutlich

Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Paukenschlag bei der ARD! Frank Plasberg verlässt „Hart aber fair“.

Der Moderator steigt nach 21 Jahren aus der ARD-Talkshow aus. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

ARD: Frank Plasberg schmeißt hin – im November ist es so weit

Nach über 20 Jahren gibt Frank Plasberg die Moderation von „Hart aber fair“ ab. Sein Nachfolger wird der 32-jährige Louis Klamroth, wie der WDR am Mittwochnachmittag mitteilt.

Seine letzte Sendung wird Plasberg im November dieses Jahres moderieren. Insgesamt stand der ARD-Star für knapp 750 „Hart aber fair“-Ausgaben vor der Kamera.

Frank Plasberg verlässt „Hart aber fair“ nach über 20 Jahren. Foto: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

Dann wird Frank Plasberg die Sendung nur noch als Zuschauer mitverfolgen, wie er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur verrät.

----------------------------------------

Das ist ARD-Moderator Frank Plasberg:

Durch seine allererste Radiosendung führte Frank Plasberg als Student im Jahr 1980

Die Politik-Talkshow „Hart aber fair“ moderierte er von 2001 bis 2022

Für die ARD präsentierte Plasberg zudem die Landtagswahlen 2005, 2010, 2012 und 2017

Mit seiner Ehefrau, der Fernsehmoderatorin Anne Gesthuysen, ist er seit August 2012 verheiratet

Frank Plasberg hat zwei Kinder: eine Tochter und einen Sohn

----------------------------------------

ARD-Moderator Frank Plasberg spricht über sein Aus: „Der richtige Zeitpunkt“

„Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, so der 65-Jährige. Genauere Gründe für sein Aus nennt Frank Plasberg nicht.

Seit 2001 moderierte Frank Plasberg die Talkshow „Hart aber fair“. Foto: imago/Lars Reimann

Im Netz wird der Rücktritt des „Hart aber fair“-Moderators mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einige ARD-Zuschauer halten die Talkshow für veraltet. „Das Format dürfte gern ersatzlos gestrichen werden“, fordert ein Zuschauer. Von einem anderen heißt es: „Die Sendung ist doch schon lange vorbei.“

Doch einige Fans der Sendung trauern jetzt schon um Plasbergs Ausstieg. „Schade. Ich mag ihn“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin.

----------------------------------------

Weitere TV-News:

----------------------------------------

Louis Klamroth wird seine erste Ausgabe von „Hart aber fair“ im Januar 2023 moderieren.