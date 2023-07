Normalerweise sind die Sommermonate für TV-Zuschauer ein hartes Pflaster. Traditionell sparen die TV-Sender in den warmen Wochen an neuen Shows und Sendungen. Der ARD-„Tatort“ befindet sich in der Sommerpause, bei ProSieben laufen zur Primetime vornehmlich Wiederholungen (am Mittwoch zeigte der Münchner Sender beispielsweise eine Wiederholung von „Schlag den Star“).

Doch die ARD scheint auch ein wenig gegen den Wind schwimmen zu wollen. Wie der Sender nun bekanntgab, dürfen sich die Zuschauer im August 2023 auf gleich mehrere TV-Highlights freuen.

ARD präsentiert August-Highlights

Fußball-Fans beispielsweise können sich kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison auf die Doku „Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedrichter“ freuen. „Die Doku-Serie begleitet die Referees des DFB durch die Fußballsaison 2022/2023 – vom Trainingslager in Herzogenaurach bis zum DFB-Pokalfinale. Sie liefert nie veröffentlichte Einblicke in die Arbeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, beschäftigt sich aber auch mit den mentalen Herausforderungen, die der öffentliche Druck und die zum Teil sehr harte Kritik mit sich bringen“, heißt es von der ARD. Die Doku läuft am 26. August 2023 um 22 Uhr. Ab dem 11. August 2023 ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was zum Lachen gibt es dagegen für die Fans des Kult-Polizisten Franz Eberhofer. Am 7. August zeigt die ARD den achten Film der sogenannten Eberhofer-Reihe: „Guglhupfgeschwader“. „Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frisch gebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf“, so die ARD. Wer nicht bis zum 7. August warten mag, am 5. August ist der Film bereits in der Mediathek abrufbar.

Noch einmal sportlich wird es dagegen bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Unter anderem live in der ARD: Sieben- und Zehnkampf-Finals, das 100m-Finale der Herren, Weitsprung-Finale der Damen, Stabhochsprung-Finale der Herren und die Finals der 4x100m-Staffeln. Livestreams und Berichte gibt es ab dem 19. August in der ARD-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 20., 22., 24. und 26. August 2023.