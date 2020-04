ARD-Extra: Sender blamiert sich mit makaberer Einblendung – Zuschauer entsetzt

Seitdem das Coronavirus Deutschland fest im Griff hat, ist es fast schon zu einem Ritual geworden. Nach der Tagesschau auf der ARD schließt sich ein 15-minütiges Extra an, das zu allen neuen Entwicklungen rund um die Virus-Pandemie informiert.

Auch am Mittwochabend gab es ein ARD-Extra. Es ging um die verheerende Gefahr des Virus in Pflegeheimen, die Einschränkung individueller Freiheitsrechte und die Situation für Sexarbeiterinnen in der Corona-Krise. Durch das Extra verschob sich der nachfolgende Spielfilm entsprechend weiter nach hinten im Abendprogramm. Darauf wurde zu Beginn der Sendung per Einblendung hingewiesen – der Filmtitel sorgte dabei für heftige Reaktionen im Netz.

ARD: Eingeblendeter Filmtitel sorgt für Verwirrung

Auch wenn es der 1. April war – das Thema des ARD-Extras war auch am Mittwochabend ernst. Im ersten Beitrag ging es um die schrecklichen Folgen des Coronavirus in Altersheimen. In Wolfsburg und Würzburg sind dort bereits mehr als 20 Menschen gestorben.

Moderator Fritz Frey moderierte den Beitrag zu den Pflegeheimen mit folgenden Worten an: „Alarmstufe Rot in Deutschlands Pflegeheimen. Seit einigen Tagen erreichen uns verstörende Nachrichten und die Sorge wächst, dass die Orte, an denen wir unsere Eltern und Großeltern sicher glaubten, alles andere als sicher sind. Seniorenheime in Würzburg und Wolfsburg haben es zu trauriger Berühmtheit gebracht.“

Nur wenige Augenblicke später taucht der Hinweis auf den später ausgestrahlten Spielfilm aus. Er trägt ausgerechnet den Titel „Meister des Todes 2“. Viele Zuschauer vermuten sofort eine Verbindung zu den Corona-Opfern.

Im unteren Abschnitt kündigte die ARD den Film „Meister des Todes 2“ an – während eine Corona-Sondersendung lief.

Auf Twitter schreiben sie:

„Hat die ARD im ARD-Extra tatsächlich gerade den Spielfilm ‚Meister des Todes 2‘ angekündigt? Etwas komisch, oder?

„ ‚Meister des Todes‘ direkt im Anschluss an ARD-Extra zum Thema Coronavirus. Das passt dann ja.“

Darum geht es in „Meister des Todes 2“

Wer dann nach dem ARD-Extra noch dran blieb, musste festellen: Der Film hat gar nichts mit dem Coronavirus zu tun. „Meister des Todes 2“ ist ein Dokumentar-Spielfilm über krumme Waffengeschäfte von Heckler & Koch in Mexiko, unter anderem mit den Schauspielern Heiner Lauterbach, Axel Milberg und Veronica Ferres.

Teil eins hatte bei seiner Veröffentlichung 2015 ein Erdbeben losgetreten und sogar zu juristischen Ermittlungen geführt. Zudem wurde der Film mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. (dav)