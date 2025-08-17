ARD-Star Esther Sedlaczek feiert TV-Comeback

Ende Juni verabschiedete sich Esther Sedlaczek in den Mutterschutz. Die Moderatorin präsentierte zu diesem Zeitpunkt noch die „Große Maus-Show“ im Ersten. Mit deutlich sichtbarem Babybauch stellte sie bei der Gelegenheit ihren Vertreter vor: Schlagerstar Florian Silbereisen.

Über ihn sagte Esther Sedlaczek: „ein wahnsinnig netter Mensch, der mit viel Demut an diese Aufgabe herangeht“. Am 30. August können sich die Zuschauer bei der ARD davon überzeugen, wie er die Show meistert. Trotz Mutterschutz blieb Sedlaczek in den Schlagzeilen, denn sie trauerte öffentlich um ihren Kollegen Ulli Potofski.

Esther Sedlaczek: ARD-Star plant baldiges TV-Comeback

Nun steht fest, wann die 39-Jährige ins Fernsehen zurückkehrt. Am 4. September meldet sich Esther Sedlaczek bei der ARD zurück. An der Seite von Bastian Schweinsteiger wird sie das Länderspiel zwischen Slowakei und Deutschland moderieren. Es handelt sich um das erste Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Die Rückkehr ist für sie ein besonderes Wiedersehen mit Schweinsteiger. Im Gespräch mit „t-online“ erklärte sie: „Bastian und ich haben Glück, dass wir einfach vor der Kamera gut zusammenpassen“. Sie betonte außerdem: „Wir sind da auf einer Ebene. Wir verstehen uns gut und haben beide Spaß bei der Arbeit“.

Esther Sedlaczek über Familie und Karriere

Neben ihrer Tätigkeit beim Fernsehen sprach Esther Sedlaczek dabei auch über ihr Privatleben. Ende Juli kam ihr drittes Kind zur Welt. Bereits zuvor war sie Mutter einer Tochter und eines Sohnes. In Interviews lobte sie wiederholt die Unterstützung ihres Arbeitgebers. „Vonseiten der ARD werde es ihr leicht gemacht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen“, erklärte sie.

Besonders positiv empfindet sie die Möglichkeit, ihren Wiedereinstieg flexibel zu gestalten. „Ich darf offen sagen, wenn ich mich noch nicht bereit fühle, das Kind auch noch nicht bereit ist und wir noch ein bisschen brauchen.“ Diese Offenheit sieht sie als Beleg für eine familienfreundliche Haltung.

Esther Sedlaczek genießt daher die Balance zwischen beruflichen Aufgaben und Familienleben. Ihre Zuschauer dürfen sich nun darauf freuen, sie bald wieder regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen.

