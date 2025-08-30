Nach Babypause – ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek feiert Premiere

Aktuell müssen die ARD-Zuschauer auf Moderatorin Esther Sedlaczek verzichten. Nach der Geburt ihres dritten Kindes hat sie sich zurückgezogen und genießt die Kennlernzeit mit ihrem Baby.

Nach der längeren Auszeit steht nun allerdings fest, wann die 39-Jährige ihr Comeback feiern wird. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Auftritt – Esther Sedlaczek wird eine ganz besondere Premiere feiern.

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek kehrt zurück

Am 22. Oktober ist es so weit: Esther Sedlaczek wird an diesem Tag erstmals nach der Geburt ihres dritten Kindes auf der großen Bühne stehen. Ab 19 Uhr führt sie nämlich die Verleihung des „Blauen Panther – TV & Streaming Award“. Im letzten Jahr wurde die Veranstaltung noch von dem Duo rund um Eva Karl Faltermeier und Steven Gätjen moderiert.

+++ auch interessant für dich: Esther Sedlaczek: Verdacht bestätigt – ARD-Star macht es offiziell +++

„Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, dass ich die große Award-Show des Blauen Panthers 2025 erstmals moderieren darf“, erklärte die frisch gebackene Mama in einem Statement. Doch sie ist nicht alleine: An diesem Abend wird die ARD-Moderatorin von einer prominenten Kollegin unterstützt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Während Esther Sedlaczek die Hauptshow moderiert, wird Cathy Hummels vorher schon auf dem roten Teppich unterwegs sein und den ein oder anderen Prominenten abfangen. „Der blaue Teppich ist für mich der Ort, an dem sich Emotion, Spannung und Glanz treffen – genau mein Element. Ich freue mich auf inspirierende Begegnungen, überraschende Einblicke und einen Abend voller Highlights!“, so Hummels.