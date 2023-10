ARD-Star Elton deutlich: „Verpiss dich, du Arschloch“

Es waren klare, wohlgewählte Worte, die ARD-Star Elton in Bezug auf die schrecklichen Terror-Attacken in Israel fand. In seiner Instagramstory hatte der Star aus der Quizshow „Wer weiss denn sowas?“ Bibelverse zitiert, wollte so zeigen, dass es keine Gewalt auf dem Rücken der Religion geben dürfte.

Neben viel Zuspruch, so verriet Elton kurze Zeit später bei Instagram, habe es für sein Posting aber auch negative Reaktionen gegeben. Doch das lässt sich der ARD-Star nicht gefallen. „Ich wollte nochmal kurz etwas zu meiner Story sagen“, meldete sich Elton in einem Video zurück.

ARD-Star Elton äußert sich zu den Terrorattacken in Israel

„Erst einmal vielen Dank an den Zuspruch. Viele Herzen habe ich bekommen und auch viele Nachrichten mit ‚wahre Worte‘, aber auch danke an alle Kritiker, oder die mich beleidigen. Da sieht man mal, dass es noch tatsächlich einige Menschen gibt, die das nicht verstehen, was ich da geschrieben habe. Von wegen, du bist ja pro Israel und die sind viel schlimmer…“, wiederholt Elton das Gesagte, um dann seine Sichtweise zu erklären.

„Was Israel macht, müssen wir ja auch nicht diskutieren, die Siedlungspolitik halte ich für mehr als bescheuert. Auch was mit Palästina passiert … aber das ist halt eine andere Politik. Das ist halt ein großes Problem. Die PLO (Anm. d. Red.: Die Palästinensische Befreiungsorganisation) erkennt Israel nicht an, Israel erkennt Palästina nicht an“, so der Moderator.

Seine Forderung: „Leute setzt euch an einen Tisch und sagt: ‚Hey, wir sind Nachbarn. Wir haben vielleicht verschiedene Ideologien oder Glaubensrichtungen, aber wir sind Nachbarn. Lasst uns doch in Frieden leben.’“

Eltons Wunsch für die Attentäter

Doch das war es gar nicht, worauf Elton mit seinem Bibelstellen-Post hinaus wollte: „Bei mir ging es darum, dass es Menschen gibt, die schreien: ‚Gott ist groß‘ und dann Leute einfach umbringen. Das machen jetzt nicht nur Moslems. Christen gibt es da genauso, die Attentate begehen oder Urteile fällen, die völlig unfair sind und dann unterschreiben mit ‚Im Namen Gottes‘. Jede Glaubensrichtung, die so etwas macht, die im Namen eines Gottes spricht, ist bescheuert.“

Er selbst glaube nicht an einen Gott, so Elton. Er glaube jedoch, dass es irgendetwas gebe, was uns lenke. Seine Hoffnung: Dass die Menschen, die im Namen ihres Gottes morden, irgendwann vor ihrem Gott stehen würden und dieser ihnen ordentlich eine scheuere und sage: „Verpiss dich du Arschloch.“ Ein schöner Gedanke.