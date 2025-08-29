ARD setzt Kultsendung ab – nach rund 35 Jahren ist Schluss

Seit den 1990er-Jahren hat die ARD unzählige Formate hervorgebracht, doch nur wenige wurden zu wahren Kultserien. Eine davon ist die SWR-Produktion „Eisenbahn-Romantik“, die seit über drei Jahrzehnten mit ihrer Mischung aus Geschichte, Technik und Nostalgie Zuschauer begeisterte.

Viele verbinden das Format mit entspannten Stunden vor dem Fernseher, begleitet von Dampfloks, faszinierenden Bahnstrecken und der stilvollen Titelmelodie „Sentimental Journey“. Doch wie der Südwestrundfunk bekanntgab, wird dieses Kapitel bald enden.

ARD setzt Kultsendung ab

Die Sendung „Eisenbahn-Romantik“ steht vor dem Aus. Nach über 30 Jahren erfolgreicher Ausstrahlung wird das beliebte Format zum Jahresende eingestellt. Der SWR gab bekannt, dass die Redaktion aufgelöst wird. Damit endet eine Ära, die Eisenbahnfans aus ganz Deutschland und darüber hinaus geprägt hat. Die treue Fangemeinde verliert damit ihr regelmäßiges Programmhighlight, das seit 1991 mit Liebe zum Detail produziert wurde.

Hagen von Ortloff war der Mann hinter „Eisenbahn-Romantik“. Als Initiator und langjähriger Moderator prägte er die Sendung über viele Jahre. In einem YouTube-Video äußerte er sich tief enttäuscht über die Entscheidung des Senders und bemängelte: „Eine Kult-Sendung wird einfach und relativ lieblos abgewickelt – und das bedauere ich sehr.“ Er warnte, dass der SWR mit der Absetzung „Ansehen, Sympathien und Zuschauer“ der ARD aufs Spiel setzt. Über 1.000 Folgen seien in jahrelanger Arbeit entstanden – ein prägendes Stück Fernsehkultur.

Kritik vom Erfinder

Die Geschichte der Sendung begann bescheiden. „Eisenbahn-Romantik“ startete in den frühen 1990ern beim SWR zunächst als einfacher Pausenfüller. Doch schon bald zeigte sich, dass die kurzen Filme über Bahnen und Züge den Nerv vieler Zuschauer trafen. Laut Hagen von Ortloff waren die Kurzfilme sogar erfolgreicher als manche Hauptprogramme: „Die Kurzfilme hatten eine höhere Einschaltquote als die Sendungen, die davor und danach gezeigt wurden.“

Schon bald machte die positive Resonanz aus dem Pausenfüller ein eigenständiges Format. Mit ihrer Mischung aus authentischen Geschichten, beeindruckenden Bildern und der unverwechselbaren Titelmelodie wurde „Eisenbahn-Romantik“ zu einem festen Bestandteil des ARD-Angebots. Die nostalgische Sicht auf historische Lokomotiven und Bahnstrecken ist bis heute einmalig im deutschen Fernsehen.

Trotz der bevorstehenden Absetzung hat die ARD noch eine gute Nachricht für treue Fans: 2024 werden einige neue Folgen ausgestrahlt, die derzeit noch in Produktion sind. Damit bleibt „Eisenbahn-Romantik“ den Zuschauern zumindest vorübergehend erhalten.

