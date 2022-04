ARD-Star Eckart von Hirschhausen: Er ahnt nicht, wer nach dem Auftritt auf ihn wartet

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die den Job von ARD-Star Dr. Eckart von Hirschhausen so besonders machen. Menschen, die in seine Shows pilgern, die nach dem TV-Auftritt auf ihn warten, oder den beliebtesten Arzt Deutschlands beispielsweise nach einer Signierstunde auf ihn warten.

So kam es, dass der Mediziner und Komiker nach dem Büchersignieren von einer jungen Frau auf ein Foto angesprochen wurde. Doch dabei sollte es nicht bleiben, wie ARD-Star Eckart von Hirschhausen auf seinem Instagram-Account verriet.

ARD: Plötzlich steht SIE vor Eckart von Hirschhausen

„Gestern beim Büchersignieren sprach mich Leonie an. Sie war schon mit 12 Jahren mit ihren Eltern in einem Bühenprogramm von mir und kommt jetzt als erwachsene Frau wieder. Solche Begegnungen rühren mich, weil sie mir klar machen, wie lange ich schon auf Tour bin (fast 30 Jahre) und wie viele Menschen ich inspirieren durfte (hab ich nie zusammen gezählt).“

Das ist Eckart von Hirschhausen:

Dr. Eckart von Hirschhausen wurde am 25. August 1967 in Frankfurt geboren

Er ist ausgebildeter Arzt

Schon während des Studiums arbeitete Eckart von Hirschhausen als Zauberkünstler und Moderator

Es sollte einer der letzten Termine von Eckart von Hirschhausen sein. So wird sich der Komiker nun etwas mehr Zeit für sich nehmen. „Ich mache jetzt länger Pause, die Termine die auf hirschhausen.com stehen, spiele ich noch. Kommt vorbei“, fordert der 54-jährige Frankfurter seine Fans aber noch einmal auf. So stehen noch Termine in Hagen, Düsseldorf oder Hannover an.

ARD: Andreas Gabalier bei Eckart von Hirschhausen

Zudem moderiert Eckart von Hirschhausen aber auch noch die ARD-Shows „Hirschhausens Quiz des Menschen“ und „Frag doch mal die Maus“. Da darf der lustigste Arzt des Landes dann unter anderem ESC-Hoffnung Malik Harris und Österreichs Mega-Star Andreas Gabalier begrüßen.

