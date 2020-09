ARD: Drastische Maßnahmen – Das Erste baut „Verrückt nach Meer“ komplett um

View this post on Instagram

"Verrückt nach Meer" sticht mit neuem Schiff in See! Unter dem Motto "Vom Wasser aus die Welt entdecken" nehmen Kapitän Vladimir Vorobyov und Kapitän Igor Gabler die Zuschauer mit zu den unterschiedlichsten Destinationen auf der ganzen Welt: die Antarktis, Kanada und Südamerika sind nur einige der Stationen. . Das Besondere: das kleine Schiff mit nur 400 Passagiere kann Routen befahren, die für die Kreuzfahrtriesen nicht passierbar sind. Passagiere und Zuschauer kommen zu bekannten Traumzielen, aber auch an Orte, die touristisch noch nicht so erschlossen sind. Und so spielen die Erlebnisse vor Ort die Hauptrolle in den neuen Folgen. . "Verrückt nach Meer" ab diesem Mittwoch wieder montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten und jeweils einen Tag vorher online first in der ARD Mediathek! Alle Infos zu @Verrueckt_nach_Meer gibt's auf daserste.de/vnm und über den Link in der Bio! . Foto: SWR .