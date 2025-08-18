ARD ändert TV-Programm – es betrifft Fußball-Fans

Das Erste ändert für den 18. August 2025 kurzfristig sein Programm. Und das zur Primetime!

Um 20.15 Uhr strahlt die ARD einen „Brennpunkt“ mit dem Titel „Wie weiter mit der Ukraine?“ aus. Europas Spitzenpolitiker reisten nach Washington, um das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu begleiten.

Fußballfans schauen deshalb erst in die Röhre.

ARD ändert sein TV-Programm

Der „Brennpunkt“ wird von Ellen Ehni moderiert. Die Sendung beleuchtet die Gespräche und bewertet mögliche Fortschritte auf dem Weg zu einem Friedensabkommen. Die Hoffnung auf schnelle Ergebnisse dämpft jedoch die Bundesregierung. Sicherheitsgarantien für die Ukraine stünden im Mittelpunkt, wie ein Regierungssprecher erklärte. Die ARD analysiert die bisherigen Ergebnisse des Treffens.

Im Anschluss ist die Sendung mit Gebärdenübersetzung und Untertiteln in der ARD-Mediathek abrufbar. Zusätzlich wird der „Brennpunkt“ als Live-Stream angeboten.

Wegen der Programmänderung müssen sich Fans des DFB-Pokals ein paar Minuten länger gedulden. Die Vorberichte zum Spiel Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund werden aufgrund der ARD-Sondersendung zehn Minuten später gezeigt.

ARD erweitert Berichterstattung mit Sonderausgabe

Um 23.15 Uhr strahlt die ARD obendrein ein 20-minütiges „Tagesthemen extra“ aus, das weitere Hintergründe liefert. Die weitere Sondersendung analysiert die politischen Entscheidungen und vertieft die Diskussionen über die Ukraine-Krise sowie die strategischen Sicherheitsgarantien. Die nachfolgenden Programme wie die Sport-Dokureihe „Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ verschieben sich aufgrund der Aktualität.

