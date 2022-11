ARD nimmt Abschied von einer ganz Großen: „Ich werde sie vermissen“

14 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Genauso lange moderierte Mareile Höppner die ARD-Sendung „Brisant“. 14 Jahre lang die aktuellsten Nachrichten und alles, was die Unterhaltungsbranche so hergab. Doch nun macht die 45-jährige Hamburgerin Schluss.

Nach fast anderthalb Jahrzehnten zieht es Mareile Höppner weiter. Die ARD-Moderatorin geht zur privaten Konkurrenz, wird bei RTL die Nachfolgerin von Nazan Eckes als Moderatorin von „Extra“ und soll zudem die Stellvertretung bei RTL-Formaten wie „Stern TV“ und „Stern TV am Sonntag“ übernehmen.

ARD nimmt Abschied von Moderatorin Mareile Höppner

Ein schwerer Abschied für Mareile Höppner, die am Sonntag (13. November 2022) ihre letzte Sendung moderierte, aber auch für die ARD. In einem emotionalen Video, das die schönsten Szenen der 45-Jährigen in 14 Jahren „Brisant“ zeigt, sagt die ARD tschüss. Aber auch Danke.

„14 Jahre: So lange war Mareile Höppner eines der Gesichter von Brisant. Wir blicken zurück auf ihre Anfänge und all die bunten, bezaubernden und brisanten Momente mit ihr – und sagen: Danke, alles Gute und hoffentlich auf Wiedersehen“, so das Social-Media-Team von ARD-Brisant auf Instagram.

Ein emotionales Posting, auch für Mareile Höppner, die sich in den Kommentaren direkt bedankt. „Danke! Danke für euch! Danke für diese wunderschöne Zeit. Danke, dass wir Fernsehen mit Herz gemacht haben und Freunde waren“, so die Moderatorin.

Und auch die Fans nehmen Abschied von einer ganz großen ARD-Ikone. „Alles Gute zum RTL Start. Aber trotzdem sag ich… Schade. Es wird etwas fehlen bei Brisant“, schreibt beispielsweise eine ARD-Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Schade, ich werde sie vermissen. Alles Gute, liebe Mareille Höppner.“ Ein Dritter ergänzt: „Sehr, sehr schade. Habe mich immer auf Sie gefreut.“ Und ein Vierter schreibt traurig: „Soo schade, habe dich sooo gerne gesehen. Alles Liebe für die Zukunft.“