ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner teilt irres Video – „Das ist mein neues Penthouse“

In Zeiten eines Schneechaos‘ und Corona-Lockdowns lassen sich die Leute die besten Ideen einfallen, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben.

Auch ARD-Moderatorin Mareile Höppner lässt sich die gute Laune nicht verderben und hatte während des Wintereinbruchs vor ein paar Tagen eine blendende Idee.

ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner teilt irres Video – so hat man sie noch nie gesehen!

Oder sollte man besser witzige sagen? Schließlich hat man den ARD „Brisant“-Star SO noch nie gesehen!

Das ist ARD-Star Mareile Höppner:

Sie wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion RTL Nord

Danach wurde sie zur Wettermoderatorin bei Guten Abend RTL

2002 moderierte sie die Sendung selbst

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 ist sie beim ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ als Moderatorin tätig

Mareile Höppner hat einen Sohn

Wie ein Hase buddelt sich Mareile Höppner ein Loch – tief im Schnee und an ein Iglo erinnernd. Auf Instagram teilt die ARD-Beauty das witzige Video und scherzt: „Ich habe angebaut, guck mal! Man muss sich in diesen Zeiten zu helfen wissen. Das ist mein neues Penthouse. Es sind gerade so schwere Zeiten, deshalb machen wir uns den kleinen Spaß am Morgen. Das führt wenigstens zu guter Laune.“

Nur eine Sache hat Mareile Höppner in ihrem selbstgebauten „Penthouse“ vergessen: „Es ist leider ein bisschen kalt, ich habe keine Heizung eingebaut.“

ARD-Star Mareile Höppner: So reagieren ihre Fans

Ihre Fans feiern die „Brisant“-Moderatorin trotzdem für ihren spaßigen Einfall.

„Wow...Mareile als Profi „Knast- Ausbrecherin ...da wären Stallone...Clint Eastwood neidisch...“, schreibt jemand neben das Video. Und auch die anderen Fans lieben die Aktion, die meisten unter ihnen posten Emoji-Herzen und lachende Smileys.

Keine Frage, Spaß versteht die ARD-Moderatorin allemal.

