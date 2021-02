ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner geht spazieren – plötzlich entdeckt sie eine Nachricht am Baum

Bereits seit 2008 gehört Mareile Höppner zum festen Moderatorinnen-Cast beim ARD-Magazin „Brisant“. Doch auch abseits der ARD-Kameras können ihre Fans am Leben der 43-Jährigen teilnehmen.

Zuletzt beim Spaziergang durch die Natur. Die ARD-Moderatorin genießt ein bisschen Auszeit, will frische Luft schnappen. Und dabei macht Mareile Höppner eine Entdeckung, die sie sehr berührt.

ARD: "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner hat eine rührende Entdeckung gemacht. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner geht spazieren – und macht Entdeckung

Wo genau sich der „Brisant“-Star befindet, geht aus der Instagram-Story nicht ganz hervor, nahe liegt aber ein stilles Fleckchen an einem von Mareiles beiden Wohnorten Berlin oder Leipzig.

Während ihres Spaziergangs bemerkt sie etwas an einem Baum:ein großes, selbstgemachtes Schild.

Das ist ARD-Star Mareile Höppner:

Sie wurde am 12. Mai 1977 in Hamburg geboren

Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion RTL Nord

Danach wurde sie zur Wettermoderatorin bei Guten Abend RTL

2002 moderierte sie die Sendung selbst

Von 2004 bis 2006 war sie für ProSieben tätig

Seit 2008 ist sie beim ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ als Moderatorin tätig

Mareile Höppner hat einen Sohn

ARD-Star Mareile Höppner findet dieses Schild an einem Baum. Foto: Mareile Höppner/ Instagram

Darauf zu lesen: „Wir bleiben auch Zuhause. Alle Kinder und Eltern, die gerade zuhause bleiben müssen, können ihre Kunstwerke an diesen Baum hängen!“

Anschließend teilt die ARD-Moderatorin ein weiteres Bild von dem Baum, an dem obendrein ein Kunstwerk hängt. Für Mareile Höppner eine emotionale Geste in der Corona-Zeit. „Gibt so viele liebevolle Ideen gerade. Muss man auch mal erzählen“, schreibt sie dazu auf Instagram. Und: „Toll, rührt mich.“

Mareile Höppner sieht Homeschooling als Herausforderung

Die TV-Beauty ist selbst Mutter eines zehnjährigen Sohnes aus der Ehe mit Projektmanager Arne Schönfeld, von dem sie seit 2017 getrennt ist. Was es während der Corona-Pandemie aktuell heißt, ein Kind zu Hause zu haben, das Homeschooling machen muss, weiß Mareile Höppner nur zu gut.

„Natürlich merken alle, wie herausfordernd es ist, in Telefonkonferenzen zu sein und sich gleichzeitig mit Punkt- und Strichrechnung zu beschäftigen, oder mit den Flaggen europäischer Länder“, erklärte die 43-Jährige kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch wolle man auch zugleich bei der Arbeit eine gute Figur machen. „Wie schwierig das ist, merken, glaube ich, alle Eltern.“ (jhe, mit dpa)