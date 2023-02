ARD: „Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo in heißen Lederleggins – „Da fehlen einem die Worte“

Hui, die hat sich ja rausgeputzt! In Berlin findet aktuell noch bis zum 26. Februar die Berlinale statt. Hollywoodstars wie Kristen Stewart („Blow up“) oder Anne Hathaway („She came to me“) reisen extra in die Hauptstadt und stylen sich besonders auffällig, um auf dem Red Carpet zu glänzen. Und auch die deutsche Prominenz lässt sich das Filmspektakel nicht entgehen.

So zeigte sich ARD „Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo am Freitagabend in einem zwar nicht klassischen Dress, dafür aber in einem sehr sexy Outfit auf dem roten Teppich bei der Berlinale. Ihre Fans konnten zumindest nicht glauben, was sie sahen.

+++ ARD geht radikalen Schritt – bitter für Florian Silbereisen +++

ARD-Star Kamilla Senjo in Lederleggins

Bereits seit 2013 führt Kamilla Senjo mit zwei anderen Kolleginnen durch das ARD „Brisant“-Magazin. Die Berlinale schien für Kamilla Senjo jetzt ein gefundenes Fressen zu sein, sich mal abseits vom ARD-Studio richtig rauszuputzen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Instagram postete die 48-Jährige selbst ein Bild von sich auf dem Red Carpet – in diesem Fall wohl eher Blue Carpet. Dort trug sie hautenge Lederleggings und dazu ein Cut-Out-Shirt mit nur einem Ärmel. Alles sehr figurbetont und stylisch. Finden auch ihre Fans, die im Netz eifrig Lobpreisungen geben:

„Wow, da fehlen einem die Worte. Ein super tolles Outfit, das nur jemand tragen kann, der eine Figur wie Du besitzt, liebe Kamilla“

„Du bist einfach eine Granate“

„Woher hast du diese sexy Leggings?“

„Wau was für eine Frau, ein echter Hingucker, eine Klasse Moderatorin – einfach sehr sympathisch“

Seit Dezember 2022 moderiert Kamilla Senjo neben Susanne Klehn auch mit Marwa Eldessouky die ARD-Sendung „Brisant“. Letztere feierte im Dezember Premiere bei dem Magazin und löste ihre Vorgängerin Mareile Höppner ab, die mittlerweile zu RTL gewechselt ist.

Weitere News hier:

Wer sich gerade ebenfalls sexy präsentierte, ist RTL-Star Frauke Ludowig. Die Moderatorin zeigte sich in engen Sportklamotten. Hier kannst du es sehen >>>