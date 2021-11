ARD muss kurzfristig das Programm umkrempeln – der Grund ist ernst

Die Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD müssen am Montagabend (15. November) eine große Programmänderung hinnehmen.

Die für 20.15 Uhr geplante Tierdokumentation wurde auf 21.50 Uhr verschoben. Stattdessen zeigt die ARD zur besten Sendezeit eine Sondersendung.

ARD ändert spontan das Programm

Im „Brennpunkt“ widmet die ARD sich der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Polit-Talk „Hart aber fair“ wird daher auf 20.35 Uhr vorgezogen.

Weil es in Deutschland aktuell fast jeden Tag zu einem neuen Rekord an Infektions-Zahlen kommt, will die ARD mitten in der vierten Corona-Welle eine Sondersendung ausstrahlen. In der Sendung kommt zum einen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Wort. Das Land des CDU-Politikers ist von der aktuellen Corona-Welle besonders schlimm getroffen.

Zum anderen wird Moderatorin Wiebke Binder in der Sondersendung der ARD einige Fragen an den geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn stellen. Warum gehen die Booster-Impfungen nicht schneller voran? Kann Deutschland sich aus einer vierten Welle noch herausimpfen? Wie handlungsfähig ist die Politik momentan? Drei Tage vor dem Bund-Länder-Gipfel stellt Spahn sich den Fragen der ARD.

ARD: Corona auch Thema bei „Hart aber fair“

Auch in der Talk-Show von Moderator Frank Plaßberg sind die aktuelle Corona-Welle und die Maßnahmen der Politik das große Thema. Die Gäste sind der Journalist Georg Mascolo, die Ärztin Lisa Federle, die Philosophin Svenja Flaßpöhler und der Immunologe Carsten Watzl.

Titel der „Hart aber fair“-Sendung am Montagabend: „Nur ja keinen Zwang - ist unsere Politik beim Impfen zu feige?“

Wie die ARD mitteilt, geht es in der „Hart aber fair“-Sendung am 15. November vor allem um die Frage, warum die aktuelle Welle das Land mit einer solchen Wucht trifft. Ob die Politik womöglich vor den vielen Impfverweigerern einknicke?

Darüber diskutiert Moderator Frank Plaßberg am Montagabend (15. November) mit seinen Gästen in der ARD. (dhe)