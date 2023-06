Nachdem am Donnerstag (29.06.) erst die traurige Nachricht ins Haus flatterte, dass Serienfans keine weitere Staffel mehr von „Babylon Berlin“ auf Sky sehen können, da der Sender die gesamte Serienproduktion komplett einstellt, folgt nun eine Ankündigung der ARD, die das entschädigen dürfte.

ARD: Hammer Ankündigung!

„Babylon Berlin“ wurde einst durch die Verbindung zwischen der ARD und dem Pay-TV-Sender Sky ins Leben gerufen. Liefen neue Folgen zunächst bei Sky, wurden sie anschließend in der ARD gezeigt. Doch jetzt, da Sky Deutschland neue Wege geht, gibt es seitens der ARD gute Neuigkeiten.

Laut dem Branchendienst „DWDL“ soll der Serienhit „Babylon Berlin“, der im Berlin der Goldenen Zwanziger in der Zeit der Weimarer Republik spielt, dort fortgesetzt werden. Das bestätigte Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto, am Donnerstag: „ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragen die Entwicklung der fünften Staffel von ‚Babylon Berlin.'“

Und weiter hebt er den Erfolg des Formats hervor: „Die Serie mit ihren bisherigen Staffeln ist ein internationaler Erfolg, der in mehr als 140 Länder verkauft wurde. In Deutschland belegen mehr als 55 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek das große Interesse.“

Damit dürften Serienfans, die dachten, die heiß ersehnte fünfte Staffel nirgendwo mehr sehen zu können, aufatmen. Der Ausstrahlung steht trotz des Serien-Aus‘ bei Sky in der ARD also nichts mehr im Wege. Davor allerdings strahlt der Sender ab dem 1. Oktober noch die vierte Staffel aus, die bei Sky bereits im Herbst 2022 lief.