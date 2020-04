ARD ändert Programm am Abend – DIESE Kult-Sendung läuft jetzt noch länger!

Du kannst von den Nachrichten in der ARD nicht genug bekommen? Dann wird dich die angekündigte Programmänderung der ARD besonders freuen.

Denn „Das Erste“ hat angekündigt, den „Tagesthemen“ ab September mehr Sendezeit einzuräumen.

ARD: Tagesthemen mit mehr Sendezeit

Am 7. September soll die Nachrichtensendung von Montag bis Donnerstag weiterhin ihren festen Platz um 22.15 Uhr einnehmen. Die Sendung läuft ab diesem Tag eben nicht mehr wie gewohnt 30 Minuten, sondern soll fünf Minuten länger als zuvor andauern. Damit endet sie um 22.50 Uhr.

Die „Tagesthemen“-Sendung am Freitagabend ist von der Programmänderung nicht betroffen, sie soll weiterhin eine halbe Stunde dauern.

ARD-Moderatorin Pinar Atalay gehört seit 2014 zum Moderationsteam der Tagesthemen. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

Dazu Volker Herres, Programmdirektor in der ARD: „Die verlängerte Sendezeit werden wir insbesondere dazu nutzen, der Berichterstattung aus den Regionen noch mehr Platz in den 'Tagesthemen' einzuräumen.“

Neue Rubrik bei den Tagesthemen geplant

Geplant sei eine neue Regionalrubrik mit dem Titel "#mittendrin". Sie soll zunächst am Freitag und ab September dann vier Mal in der Woche gesendet werden. „Das ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung unserer Informationskompetenz“, so Herres.

Wenn dir die 35 Minuten lange „Tagesthemen“-Ausgabe noch immer nicht genug Information bietet, kannst du später in der ARD auch noch weitere Nachrichtensendungen sehen. Um 0 Uhr informiert die ARD mit dem „Nachtmagazin“ über die wichtigsten Ereignisse des Tages, zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr kannst du zwei kurze Nachtausgaben der Tagesschau anschauen. (vh)