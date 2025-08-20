Arbeitsloser sucht seit Jahren einen Job – plötzlich erhält er einen entscheidenden Anruf

Für Damian waren es drei lange Jahre voller Ungewissheit. Drei Jahre, in denen der Protagonist aus der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ darauf wartete, endlich einen Job zu bekommen. „Von den anderen Arbeitsgebern kam immer eine Absage, weil ich Trans bin“, ist sich Damian sicher. Der arbeitslose Transmann hat nicht aufgegeben und sich weiter beworben.

Jetzt kam der Anruf, auf den der Arbeitslose so lange gewartet hat.

Arbeitsloser sucht seit Jahren Job – dann passiert es

„Ich habe ja die ganze Zeit auf einen Anruf gewartet gestern. Die haben sich echt Zeit gelassen“, erzählt er bei „Hartz und Herzlich“ und meint damit einen Discounter. „Ich habe Montag Probearbeiten von 8 Uhr bis 15 Uhr. Die geben mir die Chance. Ich werde überall arbeiten und wenn es gut klappt, machen sie mir die ganzen Verträge fertig. Mein Ausbildungsplatz wäre dann gesichert und auch so mein Arbeitsleben“, freut sich der Arbeitslose weiter.

Jetzt muss sich Damian also erst mal beweisen, bevor die nächsten Schritte gemacht werden können. Doch die Chance nimmt der RTL2-Protagonist, der aktuell bei einer Freundin in Rostock wohnt, sehr ernst. „Sonntag heißt es für mich früher ins Bett, weil ich um 8 Uhr bei der Arbeit sein muss.“

Sollte sich der 26-Jährige gut anstellen, hat er die dreijährige Ausbildung sicher. Dann kann er auch richtig nach Rostock ziehen, denn aktuell ist er noch offiziell in seiner Heimat Hannover gemeldet. Neuer Job, neuer Anfang – das erhofft sich der Arbeitslose jetzt.

Arbeitsloser sicher: „Ich werde mich ganz gut beweisen“

Und er ist schon „sehr gespannt, wie es wird. Ich werde mich ganz gut beweisen, damit ich meine Ausbildung und Arbeit da machen kann.“ Unterstützung bekommt er von seiner Mitbewohnerin Katharina, sie will ihm am Montag auch rechtzeitig Brote für den ersten Arbeitstag schmieren.

Die Folge von „Hartz und Herzlich“ kannst du am Mittwoch um 18.05 Uhr bei RTL2 sehen oder bereits vorab in der Mediathek bei RTL+.