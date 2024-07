Apple TV+ in der Krise – droht nun das plötzliche Ende?

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Tech-Gigant Apple, der mit seinem Streaming-Dienst Apple TV+ einst große Ambitionen hegte, steht möglicherweise vor drastischen Einschnitten. Ein neuer Bericht lässt die Alarmglocken läuten und könnte das Ende einer Ära einläuten.

Als der Konzern 2019 Apple TV+ ins Leben rief, sollte es ein ernstzunehmender Konkurrent zu Netflix und Co. sein. Mit hochkarätigen Produktionen wie „The Morning Show“ und „Ted Lasso“ schien der Plan zunächst aufzugehen. Doch jetzt zeigt sich: Der Dienst hat sich nicht so entwickelt, wie es erhofft wurde. Trotz einiger Erfolgsgeschichten bleiben viele Serien und Filme weit hinter den Erwartungen zurück.

Drohen bei Apple TV+ bald Sparmaßnahmen?

Ein Blick auf die Zuschauerzahlen ist ernüchternd. Laut einem Bericht der Nachrichtensendergruppe „Bloomberg“ erreicht der Streaming-Riese gerade einmal 0,2 % der Fernsehzuschauer in den USA. Zum Vergleich: Netflix hat an einem einzigen Tag mehr Zuschauer als Apple TV+ in einem ganzen Monat! Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage, wie lange das US-amerikanische Unternehmen die enormen Ausgaben für teure Produktionen noch rechtfertigen kann.

Die schwachen Abonnentenzahlen und die hohen Kosten für Originalinhalte dürften bei Apple für Diskussionen sorgen. Doch welche Maßnahmen könnte das Unternehmen erwägen, um die Ausgaben zu senken? Das Online-Magazin „Movieweb“ prophezeit, dass nur noch wenige Serien die Chance auf eine zweite oder dritte Staffel haben dürften. Während im Jahr 2019 noch 100% der Originalsendungen in eine dritte Staffel gingen, sank diese Zahl 2021 auf nur noch 22%. Ein deutlicher Unterschied!

Und während Apple TV+ mit Problemen kämpft, zieht Netflix weiterhin alle Register. Mit über 277 Millionen Abonnenten und gewaltigen Investitionen in internationale und nationale Originalprogramme scheint der Streaming-Gigant unschlagbar. Apple hingegen kommt gerade einmal auf 25 Millionen Abonnenten.

Die Frage, die sich nun alle stellen dürften, ist: Wie geht es mit Apple TV+ weiter?