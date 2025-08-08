Trauer um „Apollo 13“-Astronaut: James Lovell ist tot

Der legendäre „Apollo 13“-Astronaut James Lovell ist tot. Der Kommandant der berühmten Mondmission starb am Donnerstag (7. August) in Lake Forest, Illinois, mit 97 Jahren. Die Nasa würdigte ihn: „Jims Charakter und sein unerschütterlicher Mut haben unserem Land geholfen, den Mond zu erreichen, und eine potenzielle Tragödie in einen Erfolg verwandelt, aus dem wir enorm viel gelernt haben. Wir trauern um ihn, während wir gleichzeitig seine Leistungen feiern.“

Die „Apollo 13“-Mission startete am 11. April 1970 mit dem Ziel, als dritte bemannte Mission auf dem Mond zu landen. Doch 56 Stunden nach dem Start zerstörte eine Explosion im Sauerstofftank das Servicemodul. Der Funkspruch „Houston, wir haben ein Problem!“ ging in die Geschichte ein.

„Apollo 13“-Astronaut James Lovell stirbt mit 97 Jahren

Mit improvisierten Lösungen, darunter ein provisorischer Luftfilter aus Klebeband, Karton und Plastiktüten, verwandelten „Apollo 13“-Astronaut James Lovell, Jack Swigert und Fred Haise ihr Schiff in eine Rettungskapsel. Vier Tage kämpften sie im kalten All ums Überleben, bevor sie sicher im Pazifik landeten. Alle drei kamen unverletzt an Land. Die Nasa bezeichnet den Flug bis heute als „erfolgreichen Fehlschlag“.

1995 wurde die Geschichte von „Apollo 13“ mit Tom Hanks in der Rolle von Lovell verfilmt. Dadurch erlebten die drei Astronauten neuen Ruhm. Der berühmte Satz „Houston, wir haben ein Problem“ stammt jedoch in Wirklichkeit von Swigert, wenn auch leicht verändert. „Apollo 13“-Astronaut James Lovell sagte in einem Interview 1994: „Was ich mir am meisten wünsche, ist, dass die Menschen sich daran erinnern, dass es in gewisser Weise ein großer Erfolg war. Ein Erfolg, indem wir die Fähigkeiten des Nasa-Personals unter Beweis gestellt haben.“

Das Leben und Wirken von „Apollo 13“-Astronaut James Lovell bleibt ein Symbol für Mut, Improvisationstalent und die Kraft des Teamgeists.

