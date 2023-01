Apache 207 in Köln: Notfall in der Halle – Konzert muss unterbrochen werden

Es sollte ein ausgelassener Abend in der Kölner Lanxess Arena werden, doch das Konzert von Apache 207 am Dienstag (17. Januar) musste urplötzlich unterbrochen werden. Für mehrere Minuten schaltete der Rapper die Musik aus. Die Fans in der Halle verstummten.

Ein Notfall riss Vollprofi Apache 207 aus seiner Performance. Die Rettungskräfte und Security waren sofort vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern. Am Ende richtete der Musiker emotionale Worte an sein Publikum.

Fans brechen bei Konzert zusammen – Apache 207 handelt sofort

Für die Fans des Rappers sollte es einer der schönsten Tage des Jahres werden. Nach seiner Lanxess-Arena-Premiere am 28. September 2022 kehrte der „Roller“-Interpret endlich in die größte Veranstaltungshalle Deutschlands zurück. Mit Hits wie „200 km/h“ und „Bläulich“ ließ er die Zuschauermenge toben.

Doch der Abend wurde kurzzeitig von einem erschreckenden Zwischenfall überschattet. Nach anderthalb Stunden musste der 25-Jährige sein Konzert plötzlich unterbrechen. Gleich mehrere Fans seien laut „Express“ im Zuschauerraum zusammengebrochen. Die Rettungssanitäter und das Sicherheitspersonal waren sofort zur Stelle, um die Betroffenen aus der Menge herauszuziehen und sich um sie zu kümmern. Die Musik war zu dieser Zeit abgestellt, die jubelnden Rufe der Besucher verstummten.

Mit so viel Mitgefühl hatte Apache 207 nicht gerechnet. „Ihr seid sehr sozial. Ihr verhaltet euch top“, staunte der Musiker über das Kölner Publikum. Und weiter: „Sicherheit geht immer vor! Ihr seid dafür ein Paradebeispiel, Köln!“ Damit wäre das nächste Konzert in der Lanxess Arena doch vorprogrammiert.

Schon am nächsten Tag geht es für Apache 207 in den Norden Deutschlands. Am Mittwochabend (18. Januar) spielt der Rapper in der Hamburger Barclays Arena. Das Finale seiner „Die Zugabe“-Tour feiert er am 19. Januar in Berlin.