„Bauer sucht Frau“-Star erlebt böse Überraschung – sie kommt ihm teuer zu stehen

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (25) meldete sich nun mit einer überraschenden Botschaft bei ihrer Instagram-Community. Statt unterhaltsamer Aufnahmen aus ihrem turbulenten Privatleben und Einblicken in ihre Fitnessroutine teilte sie eine erschreckende Beobachtung.

Als sie ihre E-Mails öffnete, traf sie der Schlag. Eine Mail des Vermieters sorgte für einen kurzen Schreckmoment: Die 25-Jährige muss künftig tief in den Geldbeutel greifen. Doch was ist der konkrete Auslöser?

„Bauer sucht Frau“-Star: „Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen“

Völlig schockiert wendet sich Antonia Hemmer in ihrer Instagram-Story an ihre Follower: „Leute, ich habe gerade meine E-Mails von gestern Abend gecheckt. Ich bin auf eine E-Mail von meinem Vermieter gestoßen, in der ich eine Nachzahlung bekommen habe. Ich habe sie geöffnet und dabei fast einen Herzinfarkt bekommen.“

Der „Bauer sucht Frau“-Star muss fast 2.000 Euro nachzahlen. Völlig ahnungslos zerbrach sich Antonia Hemmer darüber den Kopf. War es vielleicht ein Tippfehler? Was konnte der Auslöser dafür sein? Auf einmal kam sie auf die Ursache für die satte Geldsumme.

Sie hatte dennoch Glück im Unglück…

„Ich hatte ja einen Whirlpool auf meiner Dachterrasse, der schließlich auch geheizt werden musste“, realisierte Antonia Hemmer plötzlich. Jetzt bleibt ihr wohl nichts anderes übrig, als für die hohe Nachzahlung aufzukommen.

Doch die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin wurde im Endeffekt sogar noch durch die E-Mail ihres Vermieters gerettet. Der Grund? Sie gesteht, dass sie sich in den letzten Tagen intensiv Gedanken über einen neuen Whirlpool gemacht hatte. Nun ist diese geniale Idee wohl nach ihrer Aussage wieder schnell vom Tisch…