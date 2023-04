AnnenMayKantereit: Traurige Nachricht für Fans – „Finden kaum Worte dafür“

Die Band AnnenMayKantereit teilt am Mittwochabend eine traurige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Eigentlich haben sich diese nämlich schon auf zwei Konzerte ihrer Lieblings-Band gefreut. Doch die fallen jetzt wohl ins Wasser.

Es ist nicht das erste Mal, dass AnnenMayKantereit ein Konzert absagen muss. Ende März schauten auch die Ticketinhaber für die Veranstaltungen in Frankfurt und Zürich in die Röhre. Doch der Grund für die weitere Absage scheint ernst.

AnnenMayKantereit sagt krankheitsbedingt Konzerte ab

Auf Instagram entschuldigt sich die Band mit Frontmann Henning May in einem offiziellen Statement jetzt bei allen, die sich auf die Konzerte in München (14. April 2023) und Wien (15. April 2023) gefreut haben. Denn aus gesundheitlichen Gründen muss AnnenMayKantereit die beiden Termine verschieben.

„Es gibt leider schlechte Nachrichten. Die Konzerte in München und Wien können nicht stattfinden. Ehrlich gesagt, wir finden kaum Worte dafür. Wir musste schon zwei Konzerte verschieben und jetzt hat es uns direkt nochmal erwischt. Es gibt tausende Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen. Es bricht uns das Herz.“

AnnenMayKantereit: Fans zeigen Verständnis

Klar sind die Fans AnnenMayKantereit enttäuscht über die kurzfristige Absage der Jungs. Doch sie zeigen sich auch äußerst verständnisvoll und sorgen sich um die Gesundheit der Bandmitglieder:

„Wie schade! Ich wünsche euch eine gute und schnelle Besserung.“

„So schade! Aber natürlich verständlich! Gute Besserung an euch.“

„Ich habe so sehr auf dieses Konzert gewartet. Was macht man mit dem Ticket?“

„Keine Worte können die Gefühlsachterbahn gerade beschreiben. Ich wünsche wem auch immer von euch eine schnelle, reibungslose Genesung.“

Wann die ausgefallenen Termine wiederholt werden, bleibt abzuwarten. Wie es in dem Statement der Band heißt, werden sie ihre Fans in den kommenden Wochen auf dem Laufenden halten.