Bewegender Post! „DSDS“-Star Annemarie Eilfeld spricht über ihr Baby-Schicksal

Annemarie Eilfeld teilt ihren Schmerz mit ihren Fans. Die Sängerin spricht offen über ihre Fehlgeburt. Mit emotionalen Worten berührt sie viele Menschen auf Instagram. Vor einiger Zeit erlebte die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin diesen schweren Verlust.

Die 35-Jährige postet ein bewegendes Reel. Es zeigt Ultraschallbilder und einen Schwangerschaftstest. Ein Video zeigt Annemarie mit Blut an den Beinen.

„DSDS“-Star veröffentlicht bewegenden Post

„Lange habe ich darüber geschwiegen, hab mich geschämt und teilweise sogar schuldig gefühlt.“ Annemarie schreibt diese Worte zu ihrem Post. Sie fährt fort: „Ich dachte, wenn ich es tief in meinem Herzen verstecke, würde der Schmerz irgendwann verblassen. Doch er ist geblieben.“

++ auch für dich interessant: „DSDS“-Star Menderes plaudert aus dem Nähkästchen – DAS ist vielen bislang unbekannt! ++

2022 wurde die einstige „DSDS“-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Eigentlich sollte ihr zweites Kind im Mai 2024 geboren werden. Doch es kam zu einer Fehlgeburt. „Oft frage ich mich, wer du geworden wärst. Wie deine Stimme heute geklungen hätte. Wie dein Blick die Welt gesehen hätte“, schreibt sie.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und fügt nach „Bunte“-Informationen hinzu: „Manchmal tragen wir unsere Trauer unsichtbar, weil wir glauben, sie allein ertragen zu müssen.“ Sie beendet ihren Post mit diesen Worten: „Heute möchte ich dich sichtbar machen – wenn auch nur in Worten. Du wirst für immer ein Teil von mir und uns sein.“ Schlussendlich ist es ein Zeichen der Nähe und eine Hilfe für viele Frauen und Männer, denen es ähnlich ergangen ist.