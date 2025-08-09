Bikini-Video von Annemarie Carpendale spaltet das Netz – „Bescheuertes Filmchen“

Sommer, Sonne, Zoff im Netz! Annemarie Carpendale (46) teilt ein Urlaubs-Video mit Ehemann Wayne (47) und plötzlich streiten sich die Follower.

In dem Clip steht Annemarie im Pool. Bikini im Leo-Look, Miu-Miu-Sonnenbrille, große Saint-Laurent-Ohrringe. Die Haare lässig zum Dutt geknäult. Sie spielt mit jemandem Wasserball. Alles easy, wäre da nur nicht Ehemann Wayne…

Annemarie Carpendale: Follower werden deutlich

Dieser kneift seiner Frau plötzlich in den Oberarm und in die Hüfte. Schnitt: Ein wohlgenährtes Erdmännchen bekommt genau die gleichen Kniffe ab. Die Anspielung? Ein kleiner Seitenhieb auf angebliche „Röllchen“. Annemarie reagiert prompt: Hand wegschieben, Stinkefinger zeigen.

+++ Wayne Carpendale: „Wir reden mindestens eine Nacht nicht miteinander“ +++

Klar, das Ganze ist mit Humor gemeint. Wayne kommentiert: „Ich wollte einfach meine Zuneigung zeigen.“ Viele Fans feiern die beiden: „Sehr sympathisch ihr zwei“, „Ihr könnt immer über euch selbst lachen“ oder „Haja, wird schon gerne so von der Seite angetoucht, wenn man gerade beschäftigt ist!?“ Nicht alle lachen mit und wie so oft auf Instagram lässt die Kritik nicht lange auf sich warten.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Bescheuertes Filmchen. Wie oft zeigt sie den Stinkefinger noch?“, meckert einer. Ein anderer sieht ein Problem in der Botschaft: „Bescheuert, aber nicht wegen des Stinkefingers, sondern weil es leider ein falsches Bild vermittelt. An Annemarie ist nun wirklich absolut nichts zu viel …“

Auch andere finden die Aktion fragwürdig: „Bisschen lächerlich bei der Figur so ein Video zu machen.“ Oder: „Wie sollen sich Frauen fühlen, die tatsächlich etwas mehr an sich haben? Wenn schon eine Frau wie Annemarie, die wirklich sehr schlank ist, auf ihren ‚Speck‘ hingewiesen wird. Ja, das Video soll lustig sein, hinterlässt aber bei Frauen wie mir einen bitteren Beigeschmack.“