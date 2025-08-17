Anne Wünsche macht Trennung öffentlich – „Es ist wahr“

Anne Wünsche sorgt immer wieder für neue Schlagzeilen! Seit Jahren teilt die Influencerin private Einblicke aus ihrem Alltag mit einer großen Community auf Instagram. Ob berufliche Projekte, ihr Leben als Mutter oder persönliche Erlebnisse – Fans verfolgen jeden Schritt. Nun teilt die 33-Jährige erneut News aus ihrem Leben.

Sechs Jahre war Anne Wünsche mit Karim El Kammouchi liiert, drei Jahre davon sind sie Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Gemeinsam zeigten sie immer wieder ihr Familienleben. Doch die harmonischen Aufnahmen täuschten offenbar. Jetzt zieht die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin einen klaren Schlussstrich.

Anne Wünsche trennt sich im Urlaub

Noch vor wenigen Tagen postete Anne Wünsche Bilder aus Barcelona. Die Reise sollte ein Familienurlaub werden. Doch dort kam es jetzt zur Trennung! Auf Instagram schrieb sie in ihrem wöchentlichen Update: „Bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück!“ Laut Wünsche wurden die Rückflüge umgebucht, der Urlaub endete vorzeitig.

Die Entscheidung kam für viele überraschend. Erst kurz zuvor hatte sie sich noch gemeinsam mit Karim gezeigt. Kein Wunder also, dass diese Ankündigung viele Reaktionen auslöste. Daraufhin meldete sich Anne Wünsche erneut zu Wort: „Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet“, schreibt sie in ihrer Instastory. Sie ergänzt: „Ich weiß selbst noch nicht, wie es weitergehen soll, und obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht gerade so viel in mir.“

Besonders wegen des gemeinsamen Sohnes Sávio falle der Schritt schwer. „Niemand redet darüber, wie hart es manchmal sein kann, seinen Werten treu zu bleiben und dass das auch mal bedeutet loszulassen“, erklärte die 33-Jährige auf Instagram. Neben Sohn Sávio hat Anne Wünsche noch zwei Töchter aus früheren Beziehungen: Miley und Juna.

