Anne Will (ARD): Expertin macht schockierende Prognose zu Lockerungen – „Wenn der...“

Essen gehen im Lieblingsrestaurant, Sport im Fitnesscenter – vieles davon wird in Deutschland während der Corona-Krise nun wieder möglich. Seit Montag gab es hierzulande weitere Lockerungen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Reproduktionszahl mittlerweile auf 1,13 – ein erneut kritischer Wert.

Sind die Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung also womöglich verfrüht?

In der ARD bei Anne Will war das Thema am Sonntag Grundlage der Talkshow. Die Meinungen gingen dabei weit auseinander.

Die Gäste bei Anne Will am Sonntag:

Malu Dreyer (Ministerpräsidenten Rheinland Pfalz)

Wolfgang Kubicki

Ute Teichert

Peter Dabrock

Viola Priesemann

Vor allem die Aussagen von Wolfgang Kubicki (Kubicki (FDP, stellvertretender Parteivorsitzende) bei Anne Will verärgerte anschließend die Twittergemeinde. Kubicki ist der Meinung, dass Deutschland über den Berg sei – und kann sich eine spitze Bemerkung gegenüber der Wissenschaft nicht verkneifen:

Anne Will: Gast Wolfgang Kubicki sorgt für Empörung mit seinen Aussagen. Foto: ARD

„Ich weiß nicht, was ich mit der R-Zahl von 1,1 oder 1,13 anfangen soll.“ Kubicki sei sich nicht sicher, ob die gelieferten Daten überhaupt plausibel seien. Für ihn liegt es deshalb an jedem einzelnen Menschen, selbst zu handeln oder eben nicht. „Wir müssen die Eigenverantwortung wieder mehr in den Fokus nehmen. Wenn jemand Angst hat, soll er eben zu Hause bleiben“, so der Bundestagsvizepräsident.

"Wir müssen die Eigenverantwortung wieder mehr in den Fokus nehmen", sagt Wolfgang Kubicki bei #AnneWill in der Diskussion über den richtigen Umgang mit der #Corona-Pandemie. pic.twitter.com/4KhN7dF120 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) May 10, 2020

Anne Will: Zuschauer empört über Aussagen von Wolfgang Kubicki

Nach dieser Bemerkung meldeten sich die Zuschauer bei Twitter zu Wort, sind geradezu empört:

„Als Norddeutscher muss ich sagen, dass der Kubicki nur noch zum Fremdschämen ist. Ignorant, Arrogant und borniert.“

„Kubicki versteht nix. Die Reproduktionszahl sagt ihm nichts und er ermutigt quasi, trotzdem gegen die Maßnehmen vorzugehen.“

„Völlig okay, mal Dinge nicht zu wissen. Dafür gibt's Expert*innen, die man fragen kann. Problematisch wird's erst, wenn man zwar keine Ahnung hat, aber ganz genau weiß, was man damit anstellen will.“

„Aha, also Nicht-Wissen als Grundlage für eine Ablehnung von Lockerungen.“

Physikerin bei Anne Will: Lockerungen kamen zu früh

Auch „Anne Will“-Gast Viola Priesemann, die per Video zugeschaltet wird, äußert sich zu dem Thema.

Die Physikerin ist Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut in Göttingen. Für sie steht fest: Die Lockerungen kamen zu früh. „Wollen wir eine Kontrolle dieses Ausbruchs streben oder wollen wir unkontrolliert handeln?“, fragt sie in der ARD-Show in die Runde.

Und weiter: „Wenn der Wert 1,1 sich bestätigt, dann sind das die Effekte von der ersten Lockerung, vom 20. April. Die Lockerungen jetzt werden diesen Wert gegebenenfalls noch mal erhöhen. Und dann muss man sich sehr genau überlegen, was man damit macht.“

Expertin mit Vorschlag in Corona-Krise

Ihre Lösung: Eine langfristig stabile Strategie, damit die Wirtschaft und die Menschen planen können.