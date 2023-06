Der Wagner-Aufstand als Anfang vom Ende für Wladimir Putin? Dass die Macht des Kreml-Herrschers in Russland bröckelt, da sind sich die Gäste von Anne Will einig.

Manchen Zuschauern geht es aber zu weit, dass alle Talk-Gäste den Präsidenten schon anzählen. Wissen wir schlicht zu wenig über das, was sich wirklich in Moskau zuträgt?

Anne Will (ARD): Putin am Boden? Gäste sind sich einig

„Russland ist geschwächt, Russland ist auch im Inneren geschwächt“, analysiert ARD-Korrespondent Vassili Golod aus Kiew. „Die Machtkämpfe um die Nachfolge Putins haben begonnen“, prophezeit CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. SPD-Chef Lars Klingbeil spricht von einer „massiven Demütigung“ für Putin – die Moskauer Elite werde Putin nun mehr und mehr hinterfragen. Klingbeil hofft auf eine Destabilisierung des Systems Putin.

Im Image von Putin bleibe nach dem Wagner-Putschversuch eine „Macke“, so ARD-Reporterin Ina Ruck aus Moskau. „Das wird nicht zu kitten sein!“ Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin müsse „eine unglaubliche Rückendeckung“ im Machtapparat Russlands haben, insbesondere bei den Geheimdiensten, zeigt sich Osteuropaexpertin Sabine Adler in der ARD-Sendung überzeugt. Anders sei es nicht zu erklären, dass er Putin herausfordern konnte. Prigoschin habe sich „wahnsinnig sicher“ gefühlt.

Professor Carlo Masala verknüpft in der Runde von Anne Will die Machterosion Putins mit dem Verlauf des Ukraine-Krieges. Die Oligarchen werden nicht mehr lange zusehen, wie sie ihren Reichtum verlieren, zeigt sich Masala überzeugt. Ob Putin die Kraft dazu hat, seine Macht wieder zu stabilisieren, werden „die nächsten Wochen, die nächsten Monate“ zeigen.

Zuschauern geht Putin-Abgesang zu weit: „Keiner weiß irgendwas“

Eine Talkshow also, in der die Gäste viel Einigkeit in der Bewertung der Lage in Russland zeigen. Ein regelrechter Abgesang auf Putin. Manchen Zuschauern geht das zu weit. „Mein Fazit zur heutigen Folge Anne Will: Die Gäste haben durchaus ein sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit“, schreibt ein Twitter-Nutzer.

Ein anderer zeigt sich ebenfalls überrascht: „Ich bin noch dabei, völlig willkürlich russisch-unaussprechliche Namen zu jonglieren, während alle Gäste bereits wortreich und mit völliger Selbstsicherheit ihre Ahnungslosigkeit über Stand und Entwicklung in Russland austauschen.“

„Keiner weiß irgendwas und jetzt wird losgelabert“, ist eine weitere ARD-Zuschauerin vom Talk bei Anne Will ebenfalls genervt. „Ich schalte mal ab“, kündigt sie auf Twitter an.