In Erinnerung an „Rosenstolz“-Sängerin AnNa R. – gleich zwei Konzerte

Es war ihr letztes großes Herzensprojekt – und sie konnte die Fertigstellung nicht mehr selbst erleben. Nur wenige Tage vor ihrem Tod im März 2025 arbeitete Sängerin AnNa R. (†55), die vielen durch ihre Zeit bei „Rosenstolz“ unvergessen bleibt, noch an einem neuen Album. Jetzt erscheint „Mut zur Liebe“, ein Werk, das tiefer kaum gehen könnte – und das ihren Fans die Möglichkeit gibt, Abschied zu nehmen und gleichzeitig neue Seiten der Musikerin zu entdecken.

Produzent und langjähriger Wegbegleiter Manne Uhlig hat das Album nach Annas Tod fertiggestellt. Mit viel Herzblut, Erinnerungen und Respekt vor der Künstlerin. „Ihre Eltern wussten, wie stolz Anna auf die neuen Songs war – sie hätten nicht gewollt, dass alles in einer Schublade verschwindet“, erzählt Uhlig. Nur wenige Wochen nach dem Verlust stand fest: Die Musik sollte leben, so wie es Anna selbst gewollt hätte.

AnNa R.: Eine letzte Botschaft voller Liebe

Die Arbeiten an „Mut zur Liebe“ waren bereits weit fortgeschritten, als das Schicksal dazwischenkam. Zehn Songs hatte AnNa R. bereits eingesungen, weitere waren geplant. Ihr letztes Stück, „Seemann“, entstand in Zusammenarbeit mit Henning Wehland – aufgenommen als spontane Handyaufnahme im Berliner Studio. „Wir wollten den Song groß machen, mit Chor und Stadion-Feeling“, erinnert sich Uhlig. Doch dazu kam es nicht mehr. Stattdessen entstand ein besonderer Moment: Familie, Freunde und Bandkollegen sangen später gemeinsam im Studio – als liebevollen Abschiedsgruß an Anna. Das berichtet auch RTL.

Ihr Vermächtnis bleibt lebendig

Um der Künstlerin und Freundin zu gedenken, wird am 12. und 13. Oktober in der Berliner Columbiahalle ein besonderes Konzert stattfinden. Doch statt einer stillen Trauerfeier soll es ein Abend voller Leben werden – so, wie AnNa R. selbst es gewollt hätte. „Anna war fasziniert vom Día de los Muertos – der mexikanischen Tradition, das Leben der Verstorbenen zu feiern“, so Uhlig. „Wir wollen tanzen, lachen, erinnern – und Danke sagen.“ Zahlreiche Weggefährten und Musiker, die sie auf ihrem Lebensweg begleiteten, werden auf der Bühne stehen und ihre Songs interpretieren – als Hommage an eine Frau, deren Stimme und Haltung Generationen geprägt haben.

Auch wenn AnNa R. nicht mehr auf der Bühne stehen kann – ihre Musik bleibt. „Sie hat mit ihrer Ehrlichkeit, ihrer Direktheit und ihrer Wärme so viele Menschen berührt“, sagt Uhlig. Für ihn ist das Album nicht nur ein Abschied, sondern auch ein Versprechen: dass ihre Stimme weiterklingen wird, wann immer jemand „Mut zur Liebe“ hört.

So wird das posthume Werk zu mehr als einer musikalischen Erinnerung – es ist ein Vermächtnis voller Stärke, Sanftheit und Lebensfreude. Ein letztes Geschenk einer Künstlerin, die selbst in ihrer Abwesenheit noch so viel zu sagen hat.