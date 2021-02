Anna-Maria Zimmermann: Schlagersängerin kann endlich durchatmen – „Scheißgefühl“

Endlich hat es Anna-Maria Zimmermann geschafft. Die Schlagersängerin lässt ihre Fans auf Instagram an einem ganz persönlichen Erfolg teilhaben.

Denn Anna-Maria Zimmermann konnte sich nach langer Pause nun wieder dazu aufraffen, Sport zu machen. Und das nicht zu knapp.

Anna-Maria Zimmermann: Schlagersängerin hat es endlich geschafft!

Seit 2015 ist die Sängerin mit dem Koch Christian Tegeler verheiratet, das Paar hat mittlerweile zwei Kinder. Im Juli 2020 kam ihr zweiter Sohn zur Welt – „Sepp“ – wie ihn die einstige DSDS-Kandidatin in der Öffentlichkeit schlichtweg nennt. Nach der zweiten Geburt verlor die 32-Jährige komplett die Motivation für Sport.

-----------------------

Das ist Anna-Maria Zimmermann:

Sie wurde am 14. Dezember 1988 in Gütersloh geboren

2005 nahm sie an der dritten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil

Bei DSDS belegte Anna-Maria Zimmermann den sechsten Platz

Am 24. Oktober 2010 überlebte sie einen Helikopter-Absturz mit schweren Verletzungen

Als Folge des Unfalls blieb Zimmermanns linker Arm zunächst gelähmt

Anna-Maria Zimmermann absolviert regelmäßig Auftritte am Ballermann

Sie und ihr Mann Christian Tegeler haben zwei Söhne

-----------------------

Anna-Maria Zimmermann fühlt sich glücklich nach ihrem Sechs-Kilometer-Lauf. Foto: Instagram/ Anna-Maria Zimmermann

Auf Instagram teilt Anna-Maria Zimmermann nun ihren persönlichen Glücksmoment: „Ich fühle mich wie eine Hundertjährige, aber ich habe es geschafft, meinen Arsch hochgekriegt und das Geile ist, es tut mir so gut. Ich kriege meinen Kopf frei“, so der Schlagerstar. „Und dann habe ich gerade nach meiner Sechs-Kilometer-Runde noch Mattis Trampolin ein bisschen fertiggemacht.“ Matti ist ihr erstes Kind.

Anna-Maria Zimmermann: Weiter Weg bis zum Ziel

Aber trotz des Sport-Erfolges weiß Anna-Maria Zimmermann auch, dass da noch ein Haufen Arbeit auf sie zukommt. „Einen ganz starken Freak habe ich noch nicht in mir, aber ich arbeite daran. Man kann echt geile Einheiten auf einem geilen Trampolin machen. Was echt gut ist und was ich ja lange nicht hatte, ist dieses Scheißgefühl und Unzufriedensein, wenn man den Arsch nicht hochkriegt und keinen Sport macht. Das hatte ich ja Ewigkeiten.“

-----------------------

Früher habe sie täglich Sport gemacht, nach Matti dann nur noch unregelmäßig. Und nach nach Sepp gar nicht mehr, erzählt die Anna-Maria weiter. Seit drei Monaten ist sie nun schon wieder sportlich unterwegs – mit dem Ziel: „Ich will wieder dieses Geil-Gefühl haben von Sportmotivation. Und es kommt… es kommt. Es ist geil!“

Anna-Maria Zimmermann: Guter Rat an alle Sportmuffel

Für ihre Fans, die sich aktuell in einer ähnlichen Lage ohne Motivation befinden, hat Anna-Maria Zimmermann noch einen guten Rat: „Ihr müsst einfach machen, machen, machen. Ihr müsst es tun, einfach sagen: Komm, weitermachen!“