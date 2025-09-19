Schock-Diagnose bei Anna-Maria Ferchichis Tochter Laila – „Hiobsbotschaft“

Bei acht Kindern ist im Hause Ferchichi eigentlich immer Action. Doch jetzt trifft es Tochter Laila besonders hart. Die Elfjährige bekam beim Arzt nun eine überraschende Diagnose.

Eigentlich war alles halb so wild. Ein kleiner Bruch am Handgelenk, einmal eingegipst und fertig. Doch die Ärzte schauten genauer hin und stellten fest: Laila hat Skoliose. Eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Das bedeutet für die Tochter von Anna-Maria und Bushido ab sofort, Korsett tragen und jede Menge Physiotherapie.

Anna-Maria Ferchichi: „Hiobsbotschaft“

Anna-Maria Ferchichi (43) machte die Schocknachricht sofort öffentlich. In ihrer Instagram-Story zeigte sie das Röntgenbild von Lailas Rücken. Die deutliche Krümmung war klar zu erkennen. Dazu schrieb die Achtfach-Mama: „Laila hat Skoliose, braucht ab jetzt ein Korsett und viel Physiotherapie. Ihre Hand wird eingegipst, sie hat eine Minifraktur am Handgelenk.“

In einem Video erklärte sie später, wie sehr die Diagnose ihre Tochter mitnimmt. „Ich melde mich mal nach der Hiobsbotschaft. Das ist für Laila schon krass, als ihr dann bewusst wurde, sie muss dieses Korsett tragen.“ Die Elfjährige sei sichtlich geknickt. „Jetzt setzt sie sich damit auseinander. Ist nicht dolle, aber was soll man machen? Sie kriegt intensiv Physiotherapie und eben das Korsett.“

Ein kleiner Trost ist, dass Laila keine Schmerzen hat. Die Skoliose wurde zufällig entdeckt und soll nun intensiv behandelt werden.

Doch die Sorgen reißen bei den Ferchichis nicht ab. Erst im Sommer erwischte es Sohn Djibi. Der Kleine verletzte sich bei einem Unfall schwer, musste sogar notoperiert werden. Zudem leidet er am seltenen PFAPA-Syndrom, einer Krankheit mit regelmäßigem Fieber.