Maniküre mit drei? Bushidos Kinder ernten Kritik – „Völlig unpassend“

Wellness wie kleine Prinzessinnen! Naima und Leonora Ferchichi (3), zwei der Drillingsmädchen von Bushido und Anna-Maria Ferchichi, gönnten sich jetzt einen echten Luxus-Tag. Auf Instagram teilte die 43-Jährige Eindrücke von einem kunterbunten Spa-Besuch mit ihren Töchtern – inklusive Maniküre, Pediküre und pinken Strähnchen im Haar.

Die beiden Mädchen strahlten auf den Fotos bis über beide Ohren. Nur die dritte Schwester fehlte auf den Bildern. Anna-Maria Ferchichi erklärte in ihrer Story: „Amaya wollte zu Hause bleiben.“ Kein Problem – schließlich genossen die anderen zwei ihren Tag als kleine Meerjungfrauen sichtlich.

Anna-Maria Ferchichi kontert auf Kritik

Papa Bushido war völlig hin und weg. Unter den Bildern schrieb der Rapper verliebt: „Mein Herz schlägt schneller, wenn ich sie sehe.“ Auch Tante Lulu Lewe kommentierte begeistert: „Wie kann man so süß sein!“ Viele Fans feierten die süßen Bilder und lobten den Familienmoment. Kommentare wie „Wie kleine Ladys, so goldig!“ oder „Toll, dass ihr euren Kindern so schöne Erlebnisse schenkt!“ sammelten sich unter dem Post.

Doch nicht alle sahen den Spa-Tag der Dreijährigen so entspannt. Einige Nutzer äußerten deutliche Kritik: „Es mag niedlich aussehen, aber das entspricht doch nicht der Realität von Kindern.“ Eine andere schrieb: „Braucht kein Kind in dem Alter. Völlig unpassend.“

Anna-Maria Ferchichi ließ die Kommentare nicht unkommentiert und reagierte mit deutlichen Worten. „Kinder haben Ferien und es ist gar nicht mehr so einfach, alle unter einen Hut zu bekommen. Sehe unter dem letzten Post, dass einige echt nicht verstehen“, schrieb sie in ihrer Story.

Für sie steht fest: Der Spa-Besuch war einfach nur Spaß – kein Lifestyle. „Das eine schließt das andere doch nicht aus. Heute Nachmittag spielen sie im Dreck auf dem Reitstall.“ Damit zeigte Anna-Maria Ferchichi einmal mehr, dass sie sich von Online-Kritik nicht aus der Ruhe bringen lässt.