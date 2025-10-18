„Bauer sucht Frau“-Star überrascht mit Verwandlung – fast wie vor 15 Jahren!

Bei „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser dreht sich aktuell alles um Neuanfänge. Nach dem Abschied von ihrer Farm in Namibia Ende August ist die Familie zurück nach Polen gezogen.

Doch nicht nur das neue Zuhause sorgt aktuell für Aufsehen: Anna überrascht jetzt auch auf Instagram mit einem veränderten Look.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser überrascht mit neuer Frisur

Die gebürtige Polin teilt ein Video von ihrem Friseurtermin und zeigt einen Vorher-Nachher-Vergleich. Jahrelang waren ihre blonden schulterlangen Haaren ein Markenzeichen von Anna Heiser.

Doch das hat nun ein Ende! Der „Bauer sucht Frau“-Star präsentiert sich mit langen dunklen Haaren mit Pony. Das Besondere? Fast 15 Jahre hat sie gebraucht, um wieder zu ihrer Naturfarbe zurückzukehren. Nur bei der Länge habe sie dabei ein „bisschen geschummelt“.

Für Anna Heiser steht definitiv fest: Die Verwandlung „fühlt sich genau richtig an“. Und auch ihr Ehemann Gerald ist total überzeugt, auch wenn er sie noch nicht live bestaunen kann. Er kommentiert unter dem Video: „Sehr schön, mein Schatz. Freue mich auf morgen, wenn ich dich in echt sehe.“

Ihre treuen Fans sind gespalten

Ihre Community ist außerdem völlig aus dem Häuschen. „Wow, du schaust super und so glücklich aus und die neue Farbe, der Pony und die Extensions stehen dir sehr gut“, schwärmt ein weiblicher Fan. Eine weitere schließt sich ihr an: „Wunderschön, Anna, wow.“

Doch es gibt auch vereinzelte negative Fanreaktionen. „Die langen Haaren stehen dir nicht“, merkt eine Dame an. Ihr schließen sich ein paar Fans an. Doch das Wichtigste ist ja letztendlich: Der „Bauer sucht Frau“-Star selbst ist von seiner Verwandlung sichtlich begeistert.