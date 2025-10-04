„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser bibbert um ihr Haus – „Ich drehe durch“

Das „Bauer sucht Frau“-Paar Anna und Gerald Heiser ist frisch von Namibia nach Polen übergesiedelt. Ihr Neustart schien perfekt zu laufen.

Doch nun steht das junge Paar vor einem finanziellen Albtraum: Eine überfällige Überweisung aus Deutschland bedroht ihr neues Zuhause.

„Bauer sucht Frau“-Stars verzweifeln an Bank-Chaos

Auf Instagram teilt Anna am Freitag (3. Oktober) verzweifelt mit: „Wir bangen um unser Haus.“ Sie erklärt, dass das Geld aus Namibia zunächst an die Deutsche Bank überwiesen wurde.

„Es hat anscheinend die DB bereits am Montag verlassen, ist aber bei der polnischen Bank noch nicht angekommen“, schreibt die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin. Der Verbleib des Geldes ist unklar. Niemand scheint eine Lösung zu haben.

Komplizierte Zeiten für die gesamte Familie

Das Paar gerät zunehmend unter Druck. Anna beschreibt die Situation: „Ich drehe durch. Wir müssen das Haus bezahlen und langsam wird es eng.“ Zeit ist ein kritischer Faktor – vor allem, da die Familie mit zwei kleinen Kindern unterwegs ist. Ihre Hoffnung schwindet mit jeder Stunde.

„Warum muss es immer so kompliziert bei uns sein?“, fragt die 35-jährige Mutter verzweifelt. Anna hofft, dass sich die Lage bald klärt, denn das Paar ist auf das Geld aus Namibia angewiesen. „Sonst haben wir ein Problem“, gibt die gebürtige Polin offen zu. Ihr Traum vom Eigenheim steht auf der Kippe.