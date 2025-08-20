Anna-Carina Woitschack über die Krebserkrankung ihres Vaters: „Er ist wieder zu Hause“

Die Nachricht, sie war ein Schock für Anna-Carina Woitschack und ihre ganze Familie. Im März diesen Jahres verriet die Sängerin der „Bild“, dass ihr Vater Wendolin an Krebs erkrankt sei. Die Diagnose der Mediziner: Lymphdrüsenkrebs.

Bereits im Sommer 2024 hatte der Puppenspieler die schreckliche Diagnose bekommen, wurde bis Anfang 2025 in Dessau mit Chemotherapie behandelt. Die Hoffnung, so heißt es in der „Bild“, war groß, dass die Krankheit damit besiegt sei. Doch im März 2025 die erneute Schreckensnachricht: Der Krebs ist zurück. Noch aggressiver als zuvor.

Anna-Carina Woitschack spricht über die Krebserkrankung ihres Vaters

„Mein Papa hat höllische Schmerzen“, sagte Anna-Carina Woitschack damals der „Bild“. Doch nun scheint sich das Blatt wieder zu wenden. Im Interview mit dieser Redaktion berichtet die 32-Jährige, dass ihr Papa wieder zu Hause sei.

„Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er bekommt noch immer seine Antikörpertherapie. Mein Vater war im Sommer sehr lange im Krankenhaus. Das waren schwere Zeiten, in denen ich auch sehr oft in Dessau im Krankenhaus war, wir als Familie ihm beigestanden haben, ihm Kraft gegeben haben“, so Woitschack.

„Wir hoffen, dass wir noch viele schöne Jahre zusammen haben“

Und weiter: „Er ist aber mittlerweile wieder zu Hause. Und wir hoffen, dass wir noch viele schöne Jahre zusammen haben.“ Ein Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung gehen wird.

