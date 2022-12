Anna-Carina Woitschack offen: „Deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen“

Sie waren DAS Traumpaar der deutschen Schlagerszene, heirateten sogar bei Florian Silbereisen: „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross und seine Anna-Carina Woitschack. Doch vor wenigen Wochen war plötzlich alles aus. Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten die beiden Schlagerstars eine Nachricht, die vielen Fans das Herz zu brechen schien.

„Nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit, möchten wir euch hiermit gerne „unsere“ Wahrheit mitteilen… Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele… Wenn einer sagen kann „In guten wie in schlechten Zeiten“ dann wir… Wir hatten eine wunderschöne Zeit, haben uns durch manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch respektvoll in die Augen schauen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit. Seelenverwandt und nun geht jeder seinen eigenen Weg“, schrieben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack unisono.

Anna-Carina Woitschack lernt einen neuen Mann kennen

Nun ist klar: Anna-Carina lernt bereits einen neuen Mann kennen. Der „Bild“ verriet die ehemalige „DSDS“-Kandidatin: „Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut.“

Stefan Mross habe sie über diese Entwicklung in ihrem Leben nicht informiert. Der hatte noch am 24. Oktober öffentlich verkundet: „Zur Behauptung ‚Anna-Carina hätte einen anderen‘ stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht.“ Eine Aussage, die Anna-Carina unterstützt.

„Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht“, so die 30-Jährige gegenüber „Bild“.