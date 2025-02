Anna-Carina Woitschack privat: DAS hat sie nach der Trennung von Stefan Mross nicht kommen sehen – „Verraten“

Wer sich als Schlager-Fan bekennt, kommt an Anna-Carina Woitschack nicht vorbei. Mit DSDS als Sprungbrett hat es Anna-Carina Woitschack zum Schlagerstar geschafft. Doch während ihre Alben regelmäßig in die Charts wandern, sieht es an anderer Front ernüchternd aus. Ihre private Trennung von „Immer wieder Sonntags“-Moderator Stefan Mross stellte Anna-Carina Woitschack vor einige Herausforderungen. Wie tickt Anna-Carina Woitschack also privat?

Die Message vom Anna-Carina Woitschack zum Einzug ins Dschungelcamp ist klar: Sie will die Krone für den Schlager. Die Trennung von Stefan Mross soll im australischen Busch keine Rolle spielen, auspacken will sie über ihren Ex-Partner nicht. Dafür liefern wir dir einige spannende Einblicke in das Privatleben von Anna-Carina Woitschack.

Anna-Carina Woitschack privat: SO kam sie ins Rampenlicht der Schlager-Welt

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack wurde am 28. Oktober 1992 im niedersächsischen Helmstedt geboren. Anna-Carina Woitschack kommt aus einer Puppenspielerfamilie – seit 300 Jahren betreibt ihre Familie ein Puppentheater, mit dem auch sie privat aufgewachsen ist. Unterwegs entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Musik, sang immer öfter. Für die kleine Anna-Carina Woitschack bedeutete das zu Kinderzeiten aber vor allem eins: Anna Carina-Woitschack musste immer wieder umziehen, konnte nie private Beziehungen aufbauen. Insgesamt lebte Anna-Carina Woitschack 25 Jahre lang im Wohnwagen. Da sie im Wochenrhythmus die Schule wechselte, hat sie in ihrem Leben insgesamt 400 Schulen besucht, wie sie in einem Interview verriet.

Durch ihre Teilnahme an der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gelang Anna-Carina Woitschack im Jahr 2011 der Durchbruch in der Musik. Bei DSDS belegte Anna-Carina Woitschack den achten Platz. Bis zum Jahr 2024 hat die Sängerin acht Alben veröffentlicht und ist damit sehr erfolgreich – „Meine Zeit“ von Anna-Carina Woitschack schaffte es sogar auf Platz drei der deutschen Charts. Im Jahr 2023 wurde Anna-Carina Woitschack zu einer der Gewinner bei der Show „Die Verräter„, wo sie die Rolle der Verräterin übernahm. Ein Jahr später war die Schlagersängerin nackt im Playboy zu sehen. Bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ nimmt Anna-Carina Woitschack 2025 teil, um den Fans ihre private Seite zu zeigen. Schätzungen zufolge soll Anna-Carina Woitschack ein Vermögen von ca. 6 Millionen Euro haben.

Anna-Carina Woitschack privat: DAS ist der neue Partner an ihrer Seite

Anna-Carina Woitschack nahm an der Staffel DSDS teil, die Pietro Lombardi im Finale gewann. Im Verlauf der Show baute Anna-Carina Woitschak eine Verbindung zum späteren Gewinner auf, indem sie mit seinem Bruder anbandelte. Nach DSDS waren Anna-Carina Woitschack und Marco Lombardi in einer drei Jahre langer Beziehung. Bei „Immer wieder Sonntags“ lernte Anna-Carina Woitschack schließlich Stefan Mross kennen, mit dem sie im Jahr 2016 zusammenkam. Zusammen war das Paar 2018 bei den ProSieben Wintergames dabei, im Jahr 2019 verlobten sie sich. Die Hochzeit von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross fand im Juni 2020 live in der TV-Show „Schlagerlovestory“ von Florian Silbereisen statt. Bei der Eheschließung nahm Anna-Carina zwar privat den Nachnamen ihres Mannes an, nutze „Woitschack“ aber weiterhin als Künstlernamen. Auf ewig hielt die Liebe jedoch nicht.

Nach sechs Jahren Beziehung, davon zwei verheiratet, trennten sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross privat im Jahr 2022. Noch im selben Jahr kam Anna-Carina Woitschack privat mit ihrem neuen Partner zusammen – dem unbekannten Daniel Böhm. Der „Bild“ verriet die Schlagersängerin, dass ihr neuer Partner aber nicht der Trennungsgrund gewesen sei. Ein Dackel namens Lotti gehört ebenfalls zur kleinen Familie von Anna-Carina Woitschack. Kinder hat Anna-Carina Woitschack bislang nicht – wünscht sich aber welche. Ob der Traum mit ihrem neuen Partner Wahrheit wird? Bei ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2025 ist Daniel Böhm als einer der Begleitungen für Anna-Carina Woitschack am Start.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: DIESE Forderung brachte das Fass zum Überlaufen

Nach dem Liebes-Aus folgte für die Schlagersängerin eine schockierende Nachricht: Stefan Mross kam nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack mit deren bester Freundin Eva Luginger zusammen. Beim Sat1-Frühstücksfernsehen verriet Anna-Carina Woitschack, dass sie während ihrer Beziehung zu Stefan Mross nie eine Spannung zwischen den beiden wahrgenommen hatte. Von Eva Luginger fühle sie sich „verraten„, trotzdem wünsche sie den beiden aber „von Herzen alles Gute“. Auch den wahren Grund für die Trennung von Stefan Mross deckte sie im Interview auf: Die Öffentlichkeit hatte der Beziehung nicht gutgetan, am Ende hätten Anna-Carina Woitschack die privaten Momente gefehlt. Die Wogen glätteten sich zwischen dem Ex-Paar aber nicht.

Seit dem Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross privat getrennt sind, ist auch der Scheidungsprozess seit 2022 im Gange. Wie „Bild“ berichtet, sollen finanzielle Gründe ein großes Streitthema sein. Die Verteidigerin des „Immer wieder Sonntags“-Moderatos machte bereits eine klare Ansage: „Wahrscheinlich glaubt sie, dass sie noch Ansprüche hat. Sie wird keinen Cent bekommen.“ Stefan Mross beschwerte sich häufiger öffentlich darüber, dass Anna-Carina Woitschack nicht zu den angedachten Gerichtsterminen erschien. Während Stefan Mross für einen der Termine sogar seinen privaten Urlaub verschob, ließ Anna-Carina Woitschack ihn aufgrund eines Hochwassers in Bayern platzen. Doch auch im Gerichtssaal findet das Ex-Paar keine Einigung. Als Anna-Carina Woitschack anstelle eines üblichen Unterhalts zum finanziellen Ausgleich eine Abfindungszahlung verlangte, über deren Höhe der Moderator bestimmen solle, verließ Stefan Mross laut „Bild“ den Gerichtssaal. Nach nur 40 Minuten war die Sitzung vorbei. Es bleibt abzuwarten, was Anna-Carina Woitschack im Dschungelcamp für private Details über die Trennung verraten wird.

