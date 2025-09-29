Anna-Carina Woitschack – „Für mich wäre das nichts“

Anna-Carina Woitschack (32) ist zurück mit neuer Musik – und voller Lebensfreude. Im Gespräch mit „7 TAGE“ spricht die Schlagersängerin nicht nur über ihr aktuelles Album „Abenteuerlust“, sondern auch über ihr Privatleben mit Freund Daniel. Sie betont, dass ihr Beruf ohnehin schon ein einziges Abenteuer sei: „Wir sind ja teilweise 150 Tage im Jahr unterwegs, und eigentlich bin ich nie zu Hause. Man ist ja ständig im Abenteuermodus.“ Auch musikalisch schlägt sie nun freiere Töne an. Songs wie „Frei und wild“ spiegeln ihre Einstellung wider, ihr Leben selbstbestimmt und ohne starres Schubladendenken zu gestalten.

Besonders privat hat sich Anna-Carina neu gefunden. In ihrem Song „Luftballons im Bauch“ verarbeitet sie das Gefühl von Verliebtheit – ein Gefühl, das sie mit Daniel teilt. „Natürlich! Ich bin sehr, sehr glücklich, bin verliebt, führe eine tolle Beziehung, ein bisschen fernab des Rampenlichts. Daniel steht eben nicht in der Öffentlichkeit und tut mir sehr, sehr gut“, verrät sie. Damit lässt sie keinen Zweifel daran, wie sehr sie die Zweisamkeit mit ihrem Partner genießt.

Kein Platz für offene Beziehung – klare Worte von Anna-Carina Woitschack

Auf die Frage, wie sie zu moderneren Beziehungskonzepten wie offenen Beziehungen steht, findet Anna-Carina deutliche Worte. Ihr Lied „Sie, Du & ich“ mag zwar mit dieser Idee spielen, doch privat sieht sie das für sich ausgeschlossen: „Ich akzeptiere jede Art von Liebe, wie andere Menschen lieben. Ich finde es auch schön, dass wir im Jahr 2025 eigentlich ganz locker darüber singen können. Aber für mich wäre das nichts, nein.“

Stattdessen beschreibt sie Daniel als den Mann, der ihr Ruhe und Rückhalt gibt. „Es hat bei uns sehr, sehr gut gepasst und auch direkt gefunkt. Er lässt mich einfach meinen Weg gehen. Das tut mir einfach gut, wenn man weiß, man hat so einen Safety Place“, erklärt sie. Dass ihre Liebe nicht im Rampenlicht steht, empfindet sie als große Bereicherung.

Hochzeit? „Noch kein Thema“ – aber die Zukunft bleibt offen

Und wie sieht es mit Hochzeitsplänen aus? Fans, die auf baldige Glocken hoffen, müssen sich gedulden. „Erst mal nicht. Gerade was die Liebe angeht, sollte man aber immer mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und wer weiß, was kommt. Aber das ist noch kein Thema. Wir sind ja auch noch frisch zusammen, zwei Jahre. Wir genießen es wirklich im Hier und Jetzt und schauen erst mal“, stellt Anna-Carina klar.

Die Sängerin wirkt angekommen, sowohl beruflich als auch privat. Mit Daniel hat sie den Mann gefunden, der ihr Kraft gibt – ohne sie einzuengen. Das Paar blickt lieber Schritt für Schritt nach vorne, ohne sich unter Druck zu setzen.

Für Anna-Carina Woitschack steht fest: Ihr Glück liegt darin, den Moment zu leben. Und ihre Fans dürfen sich sicher sein, dass dieses Glück auch in ihren neuen Songs deutlich zu spüren ist.