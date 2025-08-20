Anna-Carina Woitschack kontert „Fernsehgarten“-Kritik: „Man darf als Künstler zufrieden sein“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Landes, arbeitete sich von „DSDS“ peu à peu hoch in den Schlager-Olymp: Anna-Carina Woitschack. Am 22. August 2025 erscheint das neue Album „Abenteuerlust“ der 32-Jährigen. Kurz vor Veröffentlichung haben wir mit Anna-Carina sprechen dürfen. Ein Interview über Detox-Urlaub im „Dschungelcamp“, Medienkritik und den „Fernsehgarten“.

Dein neues Album heißt „Abenteuerlust“ – was war dein letztes großes Abenteuer?

Natürlich der Dschungel. Das „Dschungelcamp“ Anfang des Jahres war ein Abenteuerurlaub, den man so in keinem Reisebüro buchen kann.

Du bist wohl die Erste, die das „Dschungelcamp“ als Urlaub bezeichnet.

Im Prinzip war es eine Art Detox. 14 Tage auf alles verzichten. Ich habe mir immer eingebildet, es wird mein Detox-Urlaub (lacht).

Wenn du auf das Dschungelcamp zurückblickst. Welche Gefühle kommen in dir hoch?

Es war eine einmalige Erfahrung. Ich bin aber auch teilweise sehr an meine Grenzen gekommen. Physisch sowie psychisch. Man lebt mit fremden Menschen auf engstem Raum zusammen, man verzichtet auf alles. Essen war beispielsweise ein großes Thema bei mir. Nährstoffe fehlen, der Magen ist dauerhaft leer. Hunger bringt einen ja bereits im Alltag an seine Grenzen … Und dann natürlich der fehlende Kontakt zu seinen Lieben.

Was wird dein nächstes großes Abenteuer?

Jetzt erst mal mein neues Album. Wir haben aber auch schon viel hinter den Kulissen geplant. Darüber darf ich aber jetzt noch nicht sprechen. Nur so viel: Es wird nicht langweilig bei mir.

++ Anna-Carina Woitschack weint: „Das war ein sehr emotionaler Moment“ ++

Dein neues Album „Abenteuerlust“ ist sehr persönlich. Manchmal gar ein bisschen frivol. Wie viel von dem Album bist du, und wo ist die künstlerische Freiheit versteckt?

In allen Songs steckt Anna-Carina, aber nicht jedes Lied ist autobiografisch. Ich habe bei vielen Texten gewagt, ein bisschen mutiger zu sein. Dafür macht man Musik. Fantasien, die man sonst nicht ausspricht, lassen sich besser singen. Es sind aber auch Geschichten, die ich von anderen gehört habe, oder Themen, die mich in den vergangenen Jahren bewegt haben.

Den Song „Lass sie reden“ habe ich als Medienkritik verstanden. Bist du von der Presse genervt?

Genervt bin ich nicht. Es gibt und gab ja auch viele schöne Berichte. Genauso gab es aber auch in den vergangenen Jahren sehr einseitige Berichterstattung, in der ich mich nicht gehört gefühlt habe, nur weil ich über gewisse Dinge nicht offen reden wollte. Weil sie privat sind. Ich wollte mich einfach ein bisschen von dem Druck befreien. Auch von dem Druck sich rechtfertigen zu müssen.

Kann man das Jahr 2025 als Jahr deiner eigenen Befreiung bezeichnen? Dschungelcamp, Playboy, neues Album …

Auf jeden Fall waren alle Projekte, die ich gemacht habe, eine neue Erfahrung. Sie haben meinen Horizont erweitert. Es waren zum Teil aber auch Dinge, die ich vor ein paar Jahren noch nicht gemacht hätte. Der Playboy beispielsweise, aber auch der Dschungel. Hätte mich RTL vor zehn Jahren gefragt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Mal abgesehen davon, dass die Anfrage vor zehn Jahren auch nicht gekommen wäre. Wenn die Dinge zur richtigen Zeit kommen, fühlen sie sich auch richtig an. Jetzt bin ich in einem Alter, ich werde 33, in dem ich meinen Horizont erweitern, nicht stehen bleiben will. Bisher waren das alles schöne Erfahrungen, die mich reifer gemacht haben.

Ab dem 22. August ist Anna-Carina Woitschack auf „Autogrammstunden-Tour:

21.08.2025, 21:00 Uhr, Tanzlokal Fox in d. Spielbank Hohensyburg, Dortmund

22.08.2025, 14:00 Uhr, Stern-Center Lüdenscheid

22.08.2025, 17:00 Uhr, Allee-Center Essen

23.08.2025, 12:00 Uhr, Neutor Galerie Dinslaken

Weitere Termine auf www.annacarinawoitschack.de

Bemerkst du einen Unterschied zwischen deinen Zwanzigern und deinen Dreißigern?

Ja, einen sehr positiven Unterschied. Ich bin zwischen 25 und 30 nochmal erwachsener geworden. Mit meinem 30. Geburtstag haben sich ja auch einige Dinge in meinem Leben verändert und ich habe gemerkt, dass mir Veränderung guttut. Ich konnte negative Dinge aussortieren, dennoch haben diese weiterhin einen Platz in meinem Leben. Auch einen guten Platz. Aber ich versuche in die Zukunft zu schauen, im Jetzt zu leben. Die Vergangenheit habe ich sehr gut hinter mir gelassen.

Du bist am 24. August im „Fernsehgarten“. Zuletzt hatte Ikke Hüftgold kritisiert, dass die Gage zu gering sei, Texte würden zensiert. Wie nimmst du das wahr?

Mein Team und ich sind sehr gern Gast im „Fernsehgarten“. Ich kann nichts Negatives sagen. Man darf als Künstler zufrieden sein, dass man diese Plattform bekommt, auch weil es immer weniger Sendungen dieser Art gibt. Ich fühle mich als Künstlerin dort sehr gut aufgehoben und freue mich schon auf Sonntag.

Was werden wir von dir hören?

Jay Khan und ich werden das erste Mal im TV unseren Song „Sie, du und ich“ singen. Wir freuen uns, dass wir unsere TV-Premiere im Fernsehgarten feiern können.