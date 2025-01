Anna-Carina Woitschack: Nach dem „Dschungelcamp“ ist die Katze aus dem Sack

Für Fans des Reality-Fernsehens ging am Freitagabend (24. Januar) das Jahr erst so richtig los. Denn um 20:15 Uhr startete die 18. Staffel des „Dschungelcamp“ und bescherte den Zuschauern direkt zu Beginn beste Unterhaltung. Neben Schauspielstars wie Nina Bott und Timur Ülker und Reality-Stars wie Sam Dylan und Yeliz Koc stellt sich auch Schlagerstar Anna-Carina Woitschack der wohl größten Herausforderung ihres Lebens.

Bereits in den ersten Folgen gibt die Sängerin intime Einblicke in ihr bewegtes Beziehungsleben. Am Tag nach der Ausstrahlung der zweiten Folge machen sich diese Geständnisse dann bezahlt.

Anna-Carina Woitschack rührt mit Geschichte

Bereits am ersten Tag des „Dschungelcamps“ sorgte Anna-Carina Woitschack für erstaunte Blicke. Denn der Schlagerstar scheint unter Höhenangst zu leiden und muss einen Bungee-Sprung unter Tränen abbrechen. Und schon an Tag zwei kommt es zum ersten Seelen-Striptease, der die Sängerin aufgelöst zurücklasst.

Denn die Musikerin berichtet ihren Mitcampern vom Ehe-Aus mit ihrem damaligen Partner Stefan Mross. Die Trennung endete in einer öffentlichen Schlammschlacht und Woitschack wurde teils mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Doch es kam noch schlimmer! Denn ihr Ex-Partner hat sich nur kurze Zeit später in ihre ehemalige beste Freundin verliebt. Unter Tränen berichtet die Sängerin im australischen Dschungel von ihrem damaligen Herzschmerz.

Am Morgen nach Anna-Carina Woitschacks emotionalem Zusammenbruch ist das Interesse der Zuschauer auch an den Einschaltquoten erkennbar. Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, ist das „Dschungelcamp“ in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen der absolute Spitzenreiter. Die RTL-Show verzeichnet einen Marktanteil von stolzen 26.5 Prozent, 1,38 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend ein.

Beim Gesamtpublikum überzeugt die Hit-Show mit einem Marktanteil von 13.5 Prozent, 3.3 Millionen Fernsehzuschauer schauten sich das Spektakel an. Den Auftakt am Freitag (24. Januar) sahen sich noch 4 Millionen Menschen an, dennoch können sich auch die Quoten von Folge zwei sehen lassen.

Nach insgesamt zwei Wochen wird der Sieger des diesjährigen „Dschungelcamps“ feststehen. Ob Anna-Carina Woitschack weiterhin Sympathiepunkte sammelt und am Ende die Krone mit nach Hause nehmen kann, bleibt abzuwarten.