Anna-Carina Woitschack im sexy Bikini – ihre Fans sind außer sich

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack überrascht ihre treuen Fans normalerweise mit neuen Songs und vielseitigen Einblicken aus ihrem Privatleben auf Instagram. Doch aktuell zeigt sich die Sängerin von ihrer verführerischen Seite.

Während ganz Deutschland bei herbstlichen Temperaturen bibbert, sorgt Anna-Carina Woitschack für Sommerfeeling. Sie lässt auf Instagram die Hüllen fallen und präsentiert sich in einem engen, knappen Bikini vor einer idyllischen Berg- und Waldkulisse.

Der Anlass? Ihr 33. Geburtstag am 28. Oktober. Ihre Fans sind begeistert von diesem unerwarteten Schnappschuss und richten zahlreiche Komplimente an die Sängerin.

Anna-Carina Woitschack präsentiert ihren Fans eine heiße Überraschung

Mit emotionalen Worten wendet sich Anna-Carina Woitschack an ihre treue Community. Sie schreibt: „Danke für all die lieben Geburtstagswünsche, Nachrichten, Anrufe und Überraschungen. Ich habe mich mega gefreut.“

Doch das ist nicht alles! Die 33-Jährige gewährt ihren Fans tiefe Einblicke in ihr aktuelles Gefühlsleben. Sie fühle sich „immer noch frei, wild, ein bisschen verrückt“ – und das Allerwichtigste: Die Sängerin ist sich selbst treu geblieben.

Das wird ebenfalls an ihrer verführerischen Bikinischnappschüssen deutlich: Anna-Carina Woitschack fühlt sich wohl in ihrer Haut und präsentiert ihren durchtrainierten Körper stolz.

Ihre Fans sind überwältigt

Zudem hat sie für ihre Anhänger noch eine Überraschung parat. „Ich habe im neuen Lebensjahr so viel vor und freue mich, dass ihr mich auf meine Reise begleitet“, verkündet Anna-Carina Woitschack verheißungsvoll. Fest steht: All ihre Ziele dürften ihren Fans wohl noch nicht bekannt sein. Sie müssen sich daher noch ein wenig gedulden.

Doch beim Verfassen von Kommentaren zeigen sie sich alles andere als geduldig. Sie geraten regelrecht ins Schwärmen und sind völlig aus dem Häuschen. Neben zahlreichen Glückwünschen kann sich die Sängerin über besondere Komplimente freuen. „Wow, echt sexy“, schreibt ein männlicher Fan. Eine Anderer merkt begeistert an: „Schönes Mädchen, tolle Musik. Alles Gute zum Geburtstag!“ „Immer noch eine Figur wie eine 20-Jährige“, schwärmt ein weiterer Nutzer.