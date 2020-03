Ann-Kathrin Götze macht endlich klar – sie hat BVB-Star Mario...

Dortmund. Im Mai 2018 heiratete BVB-Star und Weltmeister Mario Götze seine Ann-Kathrin standesamtlich. Ein Jahr später feierten die beiden eine Traumhochzeit auf Mallorca.

Seitdem hatte Influencerin Ann-Kathrin Götze in ihrem Instagram-Profil „Frau von Mario Götze“ stehen. Doch warum ist der Text plötzlich verschwunden?

Ann-Kathrin Götze ändert wichtigen Text

Will Ann-Kathrin Götze etwa nicht mehr als Spielerfrau gelten? Oder haben sich sie und ihr Mario sogar getrennt?

Nein! Ann-Kathrin stellte per Instagram-Story klar, dass sie nach wie vor wahnsinnig stolz darauf sei, die Frau an Marios Seite zu sein. Die Götzes sind also immer noch glücklich miteinander.

---------------------

Mehr Promi-Themen:

Til Schweiger: Fiese Aussage – Das sagt Bastian Schweinsteiger über seine Tochter

Prinz Harry macht Schock-Beichte – Er möchte nicht, dass Archie...

Florian Silbereisen: Jetzt ist es raus! Der Schlagerstar macht es öffentlich – „Verdammt, ich...“

---------------------

Neue Strategie auf Instagram

Wie „Promiflash“ berichtet, erklärte Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story: „Selbst wenn ich nichts anderes in meinem Leben täte, als Marios Frau zu sein, würde mich das trotzdem zum stolzesten Menschen der Welt machen!“

Ursprünglich habe sie Mario in ihrem Instagram-Profiltext erwähnt, um flirtwillige Follower aufzuklären. „Viele Männer machen mir noch immer Avancen. Ich dachte, das wird weniger, wenn ich den Hinweis gebe, dass ich verheiratet bin“, so Ann-Kathrin. Doch diese Strategie ging nicht auf.

------------------

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde als Ann-Kathrin Brömmel am 6. Dezember 1989 in Emmerich am Rhein geboren

Sie ist die Frau von BVB-Star Mario Götze

Seit 2012 sind die beiden zusammen, 2018 heirateten sie auf Mallorca

Sie arbeitet als Model

------------------

Deswegen jetzt ein neuer Versuch: Ann-Kathrin löscht Mario aus ihrem Profiltext, benutzt dafür aber ein Pärchenfoto als Profilbild. Ob das allerdings dazu führen wird, dass Ann-Kathrin Götze nun weniger Flirt-Nachrichten erhält, darf bezweifelt werden... (nr)