Ann-Kathrin Götze teilt Video – irre, was im Hintergrund zu sehen ist

Nicht nur Ehemann Mario muss körperlich stets in Bestform sein. Auch Ann-Kathrin Götze, die Gattin des BVB-Kickers, will sich als Model und Influencerin natürlich stets von ihrer schönsten Seite zeigen.

Und dieses Ziel verliert die 30-Jährige auch mit einem Babybauch nicht aus den Augen. Auf Instagram zeigte sich Ann-Kathrin Götze beim Schwangerschafts-Workout. Doch eine Sache im Bildhintergrund sticht dabei besonders ins Auge.

Ann-Kathrin Götze trainiert vor einem Poster von Mario

In einer Insta-Story posiert Ann-Kathrin Götze an ihrem Trainingsgerät und kündigt an, bereit für ein neues Workout zu sein. Doch ein riesiges Bild an der Wand hinter ihr zieht sofort die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich.

Ann-Kathrin Götze beim Schwangerschafts-Workout – doch Marios WM-Poster stiehlt ihr die Show. Foto: Instagram

Es handelt sich um ein gigantisches Foto ihres Mannes Mario. Das Motiv: Götze küsst den WM-Pokal, den er vor rund sechs Jahren mit der DFB-Elf gewann – dank seines 1:0-Siegtors im Finale gegen Argentinien.

Nicht überraschend, dass im Hause Götze an den Triumph von 2014 erinnert wird. Und Ehefrau Ann-Kathrin Götze stört es offenbar nicht, sich vor dem Mario-Poster auf das nächste Kapitel im Leben der Götzes vorzubereiten: die Elternzeit. (at)