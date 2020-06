Ann-Kathrin Götze teilt seltenes Foto – Fans flippen aus: „Diese Haare“

Das Foto auf dem Instagram-Profil von Ann-Kathrin Götze war eine echte Überraschung!

Denn zum ersten Mal sieht man Mama und Sohn Rome gemeinsam auf einem Foto. Bislang bekamen die Fans lediglich die kleinen Händchen zu sehen oder aber das Köpfchen in den Stories. Doch jetzt zeigt sich Ann-Kathrin Götze ganz verschmust mit Rome.

Und die Fans lieben es!

Ann-Kathrin Götze teilt seltenes Foto

Anfang Juni erblickte Sohnemann Rome das Licht der Welt. Seither ist es auf Ann-Kathrin Götzes Account etwas stiller geworden. Klar, schließlich wollen sie und Mario Götze gemeinsam das Eltern-Glück genießen.

In den Instagram-Stories konnten Fans schon immer mal wieder einen Blick auf Rome erhaschen. Aber meist gab es nur Babyfüßchen, Babyhände oder mal das Köpfchen. Doch jetzt zeigt sich Ann-Kathrin ganz innig mit ihrem Sohn. Sie sitzt auf dem Sofa, die Beine angewinkelt. Ihre Nase hält sie an die Stirn von Rome. Ihre Augen sind geschlossen.

+++Ann-Kathrin Götze verrät intimes Detail: „Mario ist..."+++

Und die Fans sind natürlich ganz außer sich und feiern vor allem die Haare! Denn davon hat Söhnchen Rome schon ganz schön viele. „Diese Haare“, schreibt ein Fan. Ein anderer merkt an: „Ui wie süß. Und so viele Haare“.

-----------------

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde am 6. Dezember 1988 als Ann-Kathrin Brömmel in Emmerich geboren

Sie arbeitet als Model und Influencerin

2012 nahm sie an der siebten Staffel der Castingshow Germany’s Next Topmodel teil, sie schaffte es in die Top-50

Seit 2012 ist Brömmel mit Mario Götze liiert

Im Mai 2018 heirateten Mario und Ann-Kathrin standesamtlich

2019 folgte die Trauung auf Mallorca

Am 5. Juni 2020 kam ihr erster Sohn Rome zur Welt

--------------------

+++Ann-Kathrin Götze teilt Video – irre, was im Hintergrund zu sehen ist+++

Darum hielt Ann-Kathrin die Schwangerschaft lange geheim

Hach, so viel Baby-Glück auf einem Foto! Und wenn die junge Familie nicht gerade Fotos bei Instagram teilt, dann schlendern sie beispielsweise mit Rome im Kinderwagen am Fluss entlang oder genießen so ihre Dreisamkeit.

--------------------------

----------------------------

Ann-Kathrin Götze hat einen kleinen Jungen geboren. Foto: imago images

Und die Fans freut es, dass das Paar sie auch daran teilhaben lässt. Ann-Kathrin Götze hatte die Schwangerschaft nämlich lange nicht öffentlich gemacht. „Es war unsere Entscheidung, es geheim zu halten. Weil es so schnell passiert ist und wir es genießen wollten“, erklärte sie in einem Youtube-Video. Doch es gab noch einen weiteren Grund. Den liest du HIER.