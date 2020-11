Ann-Kathrin Götze nimmt Abschied: Dieses Foto macht besonders wehmütig

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Es ist vorbei! Ann-Kathrin Götze und Ehemann Mario verlassen Dortmund.

Der 28-Jährige hat nach vier Jahren bei Borussia Dortmund mit dem PSV Eindhoven einen neuen Verein gefunden. Das heißt für seine Frau Ann-Kathrin Götze: Koffer packen und NRW vorerst auf Wiedersehen zu sagen.

Ann-Kathrin Götze verabschiedet sich von Dortmund

Bei Instagram nimmt die Spielerfrau Abschied von Dortmund und postet dazu eine Reihe an Bildern, zu denen sie schreibt: „Danke für die süßen Erinnerungen Dortmund.“ In den letzten vier Jahren hat das Paar im Ruhrgebiet so einiges erlebt. Das Highlight: die Geburt von Söhnchen Rome im Juni 2020.

Kein Wunder, dass der Kleine auf den Bildern nicht fehlen darf. Neben Familienfotos mitsamt Baby und Bildern mit Babykugel hat Ann-Kathrin Götze auch ein Foto vom Weihnachtsmarkt im letzten Jahr gepostet. Sie und Ehemann Mario stehen in warmen Wintermänteln vor kleinen Hütten.

Ann-Kathrin Götze: Dieses Foto macht besonders wehmütig

Dieses Foto macht besonders wehmütig - denn in diesem Jahr macht Corona dieses Szenario unmöglich. Die meisten Weihnachtsmärkte sind landesweit abgesagt worden.

Ann-Kathrin Götze und ihre Familie haben derzeit wohl ohnehin andere Sorgen: Die zahlreichen Umzugskartons müssen in die Niederlande transportiert werden. Für die Zukunft außerhalb von Dortmund wünschen die Fans dem Paar alles Gute.